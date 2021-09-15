لابا وخصيف وريبروف الأفضل في أغسطس



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، في «دوري أدنوك للمحترفين»، عن أغسطس الماضي، بفوز التوجولي لابا كودجو مهاجم العين، بجائزة أفضل لاعب، والبلغاري سيرجي ريبروف، مدرب العين، بجائزة أفضل مدرب، وعلي خصيف، قائد الجزيرة، بجائزة أفضل حارس مرمى.

وجاء فوز الثلاثي في ختام التصويت، الذي استمر على مدار الـ 48 ساعة الماضية، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي لرابطة المحترفين، وسط إقبال كبير من الجماهير.

وجاء فوز لابا كودجو، بعدما انطلق بقوة في أغسطس الماضي، وأسهم في فوز فريقه في أول مباراتين في ذلك الشهر، بعدما سجل 3 أهداف، وكان له دور بارز مع الفريق، ليتفوق على منافسيه في قائمة المرشحين: ماجد حسن «شباب الأهلي»، البرازيلي جواو بيدرو «الوحدة»، بندر الأحبابي «العين»، وتولاني سيريرو «الجزيرة».

أما علي خصيف، فنجح في الحفاظ على نظافة شباكه في أول مباراتين، ليسهم في انطلاقة إيجابية لحامل اللقب الجزيرة، وتفوق على منافسيه في الترشيح، عادل الحوسني «الشارقة»، وماجد ناصر «شباب الأهلي».

وتفوق المدرب سيرجي ريبروف، الذي قاد العين لانطلاقة مثالية، على منافسيه في القائمة: مهدي علي مدرب شباب الأهلي، وعبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة.