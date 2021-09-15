«5 سفراء» للكرة الإماراتية في «ربع النهائي»



منير رحومة (دبي)



بتأهل الوحدة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يعود سفراء الكرة الإماراتية لتسجيل حضورهم بقوة، في الأدوار المتقدمة من المسابقة القارية، وذلك بعد غياب ثلاثة مواسم، حيث كان العين آخر من دافع عن لواء كرتنا في دور الثمانية عام 2017.

ونجحت 5 فرق إماراتية في بلوغ ربع النهائي، خلال مختلف نسخ البطولة، وهي العين والوحدة وشباب الأهلي والنصر والشارقة، وذلك خلال 10 نسخ من تاريخ البطولة، علماً بأن النسخة الأولى للبطولة القارية في مسمّاها الجديد، والتي تُوج العين بلقبها عام 2003، كان التأهل فيها من دور المجموعات إلى نصف النهائي مباشرة، من دون إقامة ربع النهائي.

ويعتبر «الزعيم» الأكثر وصولاً إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث مثل الكرة الإماراتية في 2004 و3005 و2006 و2014 و2017، بالإضافة إلى 2003 والتي تأهل فيها مباشرة إلى نصف النهائي وتُوج بطلاً.

ويأتي بعده الوحدة في ثلاث مناسبات خلال 2004 و2007 و2021، ثم فرق شباب الأهلي والنصر والشارقة مرة واحدة لكل فريق.

أما على مستوى عرب آسيا، يأتي الهلال السعودي على رأس قائمة الفرق التي حققت نجاحات كبيرة في العبور إلى الأدوار المتقدمة، حيث وصل للمرة السابعة في تاريخه إلى ربع النهائي، وذلك في سنوات 2010 و2012 و2014 و2015 و2017 و2019 و2021، كما تأهل النصر السعودي أيضاً إلى ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته، ويعد «العالمي»، الفريق الوحيد من غرب آسيا الذي نجح في التأهل إلى ربع النهائي للمرة الثالثة في آخر 3 نسخ.



الظهور في دور الثمانية

العين: 6

الوحدة: 3

الشارقة: 1

النصر: 1

شباب الأهلي: 1

عرب آسيا في ربع النهائي

2020: الهلال والنصر «السعودية»

2019: النصر والهلال والاتحاد «السعودية» والسد «قطر»

2018: السد والدحيل «قطر»

2017: العين «الإمارات» والأهلي والهلال «السعودية»

2016: العين والنصر «الإمارات» والجيش «قطر»

2015: شباب الأهلي «الإمارات» والدحيل «قطر» والهلال «السعودية»

2014: العين «الإمارات» والهلال والاتحاد «السعودية» والسد «قطر»

2013: الأهلي والشباب «السعودية» والدحيل «قطر»

2012: الهلال والأهلي والاتحاد «السعودية»

2011: الاتحاد «السعودية» والسد «قطر»