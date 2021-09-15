«نصف ماراثون المدينة» في دبي 15 أكتوبر



دبي (الاتحاد)



ينطلق سباق «ماي دبي نصف ماراثون المدينة» الذي تنظمه شركة «بروموسفن للتسويق الرياضي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، يوم 15 أكتوبر المقبل، في منطقة مركز دبي المالي العالمي، ويوفر للرياضيين من العدائين وعشاق اللياقة البدنية فرصة للمنافسة لمسافة 21 كيلومتراً، مع خيارين إضافيين يشملان مساراً كلاسيكياً لمسافة 5 كلم وآخر سريعاً لمسافة 10 كلم، بما يناسب قدرة كل مشارك.

وتبدأ منافسات السباق من أمام مبنى «البوابة» في مركز دبي المالي العالمي، وتنتهي في ذات المكان، وسيعبر المشاركون أمام العديد من المعالم السياحيّة في الإمارة، مما يتيح لهم الاستمتاع بتجربة فريدة للركض على مسار عصري وسط مدينة دبي النابضة بالنشاط والحيوية، وفي واحد من أشهر الأحياء المالية في العالم، كما سيستمتعون بمشاهدة المعالم المعمارية الشهيرة في دبي أثناء السباق.

ويتاح التسجيل أمام الراغبين في المشاركة من عمر 16 عاماً وما فوق عبر الموقع الإلكتروني لشركة بروموسفن، ويستمر التسجيل حتى 10 أكتوبر، ويشترط أن يكون المشاركون قد تلقوا الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد- 19»، وستشهد الفعالية تطبيق وسائل مبتكرة لضمان حماية صحة وأمن وسلامة جميع المشاركين.

وسيتم تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في الفعاليات لضمان التدابير المثلى لسلامة جميع المتسابقين، والتي تتضمن الالتزام التام بمعايير التباعد الاجتماعي، وإلزام الجميع بلبس الكمامات، وقياس درجات حرارة المشاركين قبل السباق وبعده ودون تلامس، كما سيتم توفير مرافق للتعقيم وتوزيع المياه تلقائياً على مسار الجري، مع تعزيز عمليات التنظيم والتعقيم في المناطق الأساسية، وسيتم تقسيم انطلاقة المتسابقين على أوقات متعددة لضمان سلامتهم، ولتوفير تجربة آمنة لجميع العدائين.

وقال ألكسندر فانت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي: «يعود سباق ماي دبي نصف ماراثون المدينة إلى الواجهة للعام الثالث على التوالي، ليوفر لمجتمع العدائين المحترفين في الإمارات وجميع الذين يتبنون أسلوب حياة صحياً ورياضياً، تجربة ركض آمنة في الهواء الطلق، وكان السباق بنسخته الأولى لعام 2019 قد شهد مشاركة حوالي 2500 عداء من الإناث والذكور، ضمن فئات مختلفة، ونظراً لما حققه السباق من نجاح في الدورتين السابقتين، كلنا ثقة بما ستشهده نسخة هذا العام من ارتفاع ملحوظ بنسبة المشاركة، حيث يسعى المزيد من الأفراد اليوم لتبني نظام حياة صحي وأسلوب رياضي متكامل ومدروس».