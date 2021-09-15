«سباعية دبا» تخطف الأنظار في «تمهيدي الكأس»

فيصل النقبي (الفجيرة)



كشف دبا عن طموحاته الكبيرة هذا الموسم، عندما أمطر شباك الجزيرة الحمراء بـ «سباعية كاملة»، وتصدر المجموعة الثانية في تصفيات كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وحفلت الجولة بالعديد من الأرقام المميزة، فقد نجح البرازيلي دييجو سيلفا لاعب «النواخذة» في تسجيل «سوبر هاتريك»، وتصدر قائمة الهدافين، كما شهدت 27 هدفاً من 7 مواجهات، وللمرة الأولى تحدث مفارقة في التصفيات، حيث تم إقرار خسارة مسافي أمام البطائح، وسيتي أمام التعاون بثلاثة أهداف بسبب إشراك لاعب لا يحق له المشاركة بالدوري، وبلغت البطاقات الصفراء 23 إنذاراً، وخلت الجولة من أي حالات طرد.

وتقام في الجولة الثانية 4 مواجهات، الرمس مع حتا، والتعاون مع مسافي، ودبا الحصن مع مصفوت، وسيتي مع البطائح، والحمرية مع الجزيرة الحمراء، والعربي مع الذيد وجلف إف سي مع دبا.