«الهداف».. السباق المبكر في «أدنوك للمحترفين»



مصطفى الديب (أبوظبي)



يبدو أن صراع هداف «دوري أدنوك للمحترفين» بدأ مبكراً، خاصة أن المنافسة محتدمة بين ثلاثة لاعبين في أول ثلاث جولات، حيث يتصدر لابا كودجو مهاجم العين الصدارة بأربعة أهداف، فيما يطارده ثلاثة مهاجمين، هم تيجالي «النصر» ومالانجو «الشارقة» وجواو «الوحدة»، ورغم المنافسة الشرسة إلا أن الصراع هو نفس سيناريو الموسم الماضي، حيث يتواجد أيضاً بيدرو الذي حل وصيف هدافي الموسم الماضي، عندما كان يلعب مع بني ياس، ولكن الجديد هذا الموسم هو غياب ليما «الوصل» عن «خماسي القمة».

وعلى صعيد صناعة الأهداف، أكد الجنوب أفريقي سيريرو لاعب الجزيرة على تطوره بدرجة كبيرة، حيث يتواجد في وصافة صناعة الأهداف، بعدما نجح في صناعة هدفين لـ «فخر أبوظبي» خلال المباريات الثلاث الماضية، الأمر الذي يؤكد أنه أفضل وسط مدافع، وكذلك أنه يطور قدراته بشكل مستمر.

ويتصدر لينادرو لاعب عجمان قائمة صانعي الأهداف، بعدما نجح في صناعة ثلاثة لزملائه بالفريق، فيما حل وصيفاً مع سيريرو كل من محمد المنهالي «الوحدة» ورينان منديز وضياء سبع «النصر».