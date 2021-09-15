روزه: هالاند لديه مساحة للتطور والتحسن



دورتموند (رويترز)



أشاد ماركو روزه مدرب بروسيا دورتموند بمهاجمه إرلينج هالاند بسبب البداية الرائعة للموسم، لكنه قال إن الدولي النرويجي لا يزال أمامه فرصة لمزيد من التحسن.

وأصبح هالاند من أبرز لاعبي دورتموند، منذ انضمامه من رازن بال شبورت لايبزج في 2020، وسجل ثمانية أهداف وصنع أربعة في ست مباريات في كل المسابقات هذا الموسم.

وقال روزه: إن هالاند «21 عاماً»، يعرف جيداً ما يحتاجه للتطور ويعمل بالفعل، من أجل تعزيز قدراته، وأنه لاعب ممتاز وكلنا يعرف ذلك، ويعرف أن لديه مساحة للتطور والتحسن.

وأضاف: «بالنسبة لضربات الرأس، أظهر هالاند في مباراة مطلع الأسبوع أمام باير ليفركوزن أنه يعمل بالفعل على تعزيز هذا الجانب، وسجل هدفاً جميلاً بضربة رأس، إنه لاعب شاب يمكنه بالفعل اكتساب المزيد من الخبرة في اللعب على أعلى المستويات.

ويحتل دورتموند المركز الثالث في الدوري الألماني بتسع نقاط بعد أربع مباريات متأخراً بثلاث نقاط عن فولفسبورج المتصدر.