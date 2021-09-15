الأهلي يدشن «النجمة العاشرة» بـ «حفل كبير»



القاهرة (د ب أ)

أقام النادي الأهلي المصري، حفلاً كبيراً لتدشين النجمة العاشرة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم علي قميص الفريق الأول في ملعبه التاريخي باستاد مختار التتش بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من رموز الرياضة المصرية علي رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والمهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي «الكاف» والدولي «الفيفا» لكرة القدم، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إتحاد الكره المصري ورئيس الأهلي محمود الخطيب ومجلس إدارته ونجوم الكرة السابقين والحاليين

بالفريق.

وحرص الخطيب خلال الحفل علي تكريم فريق الكرة الحالي المتوج بلقب أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ الأهلي بعملة النادي التي تم إصدارها مؤخراً، فيما أكد الدكتور صبحي في كلمته بالحفل أنه حرص علي الحضور لتهنئة الأهلي بالنجمة العاشرة.

فيما أبدي محمود الخطيب في كلمته سعادته وفخره برئاسة النادي في هذا اليوم الذي يشهد احتفالية تدشين النجمة العاشرة.

وأشاد رئيس الأهلي في خطابه باللاعبين الذين تعرضوا لضغوط عديدة، لكنهم أثبتوا شخصية كبيرة قادت الفريق لتحقيق العديد من الإنجازات.

وتابع: الجميع يعمل على قلب رجل واحد من أجل اسم النادي الأهلي، الجيل الحالي لعب دوراً مهماً في ترك أثر أقوى وأكبر للأجيال القادمة وشباب النادي الأهلي.

وأوضح: رحلة النجمة العاشرة شهدت العديد من الرحلات الخارجية، ومن ثم علينا توجيه الشكر إلى جميع السفارات التي قمنا بزيارتها خلال الرحلات الخارجية.

كان الأهلي المصري قد اكتسح نظيره الجنوب أفريقي كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في نهائي دوري أبطال أفريقيا في شهر يوليو الماضي ليحرز اللقب للمرة العاشرة.