6 ميداليات حصاد الإمارات في «عربية الجودو»



أبوظبي (الاتحاد)



رفع سعيد النقبي ويزن مرشد لاعبا نادي الفجيرة للفنون القتالية، حصاد الإمارات إلى 6 ميداليات ملونة «ذهبية و3 فضيات وبرونزيتان»، في البطولة العربية للجودو التي اختتمت في القاهرة، وشهدت مشاركة 625 لاعباً ولاعبة مثلوا 10 دول، وتعود البعثة غداً «الخميس» عبر مطار الشارقة.

وحصل النقبي على فضية وزن تحت 73 كيلو جراماً لفئة الناشئين، بينما حقق يزن مرشد ميداليته الثانية في البطولة، بحصوله على البرونزية في وزن تحت 50 كيلو جراماً لفئة الشباب، بجانب فوزه في اليوم الأول بالميدالية الفضية في الوزن نفسه، بينما جاءت بقية الميداليات عبر أحمد الجاك «ذهبية»، وعبد الرحمن محمد «فضية»، ومنصور جمعة عبد الرحمن «برونزية».

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو خلال اتصال هاتفي بمحمد جاسم السجواني رئيس البعثة، أمين السر المساعد عضو الاتحاد العربي، ما تحقق من نتائج وألقاب على مستوى منتخب الأمل للجودو، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، معتبراً أنه إنجازاً يستحق الإشادة، وأسهم في وضع اسم جودو الإمارات في قائمة الشرف العربية، رغم الإعداد المتأخر للمشاركة لتوقف النشاط بسبب جائحة كورونا.

وأشاد الدرعي بجهود الاتحاد العربي للجودو برئاسة المهندس اليمني نعمان شاهر، لمساهمته في دفع مسيرة اللعبة، مؤكداً أن الجودو الإماراتي على مستوى الفئات العمرية سيكون حاضراً في البطولات الثلاثة المقبلة التي اعتمدها المكتب التنفيذي في اجتماعه الأخير بالقاهرة، والتي تقام عام 2022 في الأردن وتونس والمغرب، بجانب المشاركات الآسيوية للفئات العمرية لمزيد من الاحتكاك والصقل.