شاهد رياضة.. «ليفا» زعيم «عمال السكك الحديدية»!



عمرو عبيد (القاهرة)

أسقط بايرن ميونيخ نظيره برشلونة بثلاثية نظيفة، في عقر دار الأخير، بينها «ثنائية» الهداف البولندي الخارق ليفاندوفسكي، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف، سجلها في جميع البطولات مع «البافاري» منذ بداية الموسم الحالي، وتسابقت المواقع الرياضية العالمية في إبراز رقمه الباهر، بإحراز 113 هدفاً منذ انطلاق موسم 2019-2020، متفوقاً على جميع هدافي البطولات الأوروبية الكبرى.

وربما يحفظ الجميع عن ظهر قلب تاريخ «ليفا» التهديفي مع البايرن، بعدما أصبح وصيفاً للعملاق الراحل جيرد مولر في قائمة أفضل هدافي «البافاري» عبر التاريخ، وبالتأكيد يعرف عشاق الكرة العالمية جيداً أن الطفرة التي حققها بوروسيا دورتموند في بدايات العقد السابق، تدين بكثير من الفضل لأهداف البولندي، لكن بالعودة إلى خطواته الأولى، يظهر أن ليفاندوفسكي وُلد هدافاً بالفطرة منذ نعومة أظفاره، حيث كان الهداف الأفضل في الدرجة الثالثة من الدوري البولندي بموسم 2006-2007، ثم كرر الأمر ذاته في دوري الدرجة الثانية في الموسم التالي.



وإذا كان فريق ليتش بوزنان اشتهر باحتفال جماهيره عقب تسجيل الأهداف بطريقتهم الفريدة التي حملت اسم النادي بداية من عام 1961، قبل أن تسلط عليها جماهير مانشستر سيتي الضوء خلال مواجهتهما عام 2010، فإن الفريق المعروف بلقب «عمال السكك الحديدية» كان البوابة الذهبية التي فتحت الطريق أمام «ليفا» لينطلق في سماء أوروبا لاحقاً، ويكفيه اعتباره «زعيماً» قاد فريق «السكك الحديدية» لاستعادة لقب الدوري البولندي في موسم 2009-2010، بعد غياب طال لمدة 17 عاماً، كما حصد معه الكأس المحلية والسوبر بعد 5 سنوات.

عيون خبراء دورتموند التقطت ابن الـ22 عاماً آنذاك، لكن الغريب أنه خسر فرصتين سابقتين في 2008 و2010 للالتحاق بدوريات كبار أوروبا، بسبب قرارات مسؤولي سبورتنج خيخون وجنوى، التي لا يمكن وصفها إلا بـ «الحماقة»، حيث رفض المدير الرياضي في إسبانيا مناقشة الأمر، من دون رؤية مهارات اللاعب وأهدافه، بل قام بالتعاقد مع لاعبيْن آخرين لم يسجلا سوى 9 أهداف خلال 126 مباراة، وكاد «ليفا» ينتقل إلى فريق الشمال الإيطالي، بعدما تم الاتفاق بالفعل، وتبقى إجراء الكشف الطبي، قبل أن يلغي رئيس النادي الصفقة، ولم يدرك كلاهما إلا بعد فوات الأوان أنهما فقدا هدافاً من طراز خاص كان زعيماً في أحد الأيام لـ «عمال السكك الحديدية»!