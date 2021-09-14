«العنابي» إلى «ثمانية الأبطال»



علي معالي (الشارقة)



تأهل الوحدة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد الفوز على الشارقة 5- 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في مباراة الفريقين بدور الـ 16، مساء اليوم «الثلاثاء»، لتصبح النتيجة النهائية 6- 5 لمصلحة «العنابي»، في المباراة التي جرت على استاد الشارقة، في «قمة إماراتية» جاءت قوية بين الفريقين.

بدأ الوحدة بالتهديف في الدقيقة 56، عن طريق عمر خربين، وتعادل برنارد دوارتي للشارقة، في الدقيقة 58، وفي ركلات ترجيح أحرز للوحدة كل من فارس جمعة وبيدرو وأحمد راشد ومحمد برغش وطحنون الزعابي، وأهدر الإسباني خوسيه، فيما سجل من الشارقة، كايو ودوارتي ومحمد عبدالباسط وشوكوروف، وأهدر مالانجو وخليل خميس.

وحصل عمر خربين نجم الوحدة على لقب أفضل لاعب في المباراة، وكان محمد الشامسي حارس الوحدة بطل اللقاء بالتصدي لركلتين.

شهدت الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، طرد منصور الحربي لاعب الوحدة للإنذار الثاني. وجاءت بداية المباراة قوية بين الفريقين لوجود «الرباعي الأجنبي» في تشكيلة كل منهما، وفي ربع الساعة الأول حاول الشارقة استغلال الضغط المستمر على دفاع الوحدة الذي نجح في التصدي لهجمات مالانجو وكايو وتمريرات دوارتي، في المقابل عاد عمر خربين إلى الخلف لبناء الهجمات والتمريرات إلى جواو بيدرو في عمق دفاعات الشارقة.

لعب الفريقان بطريقة مختلفة، حيث اعتمد الشارقة على وجود مالانجو في الهجوم وخلفه دوارتي، ولعب عبدالعزيز العنبري بطريقة 4-2-3-1، في حين كانت طريقة الهولندي تين كات مدرب الوحدة اللعب بخطة 4- 3-3، وكانت تهديدات الشارقة الأخطر في البداية، من خلال كايو لوكاس وماجد راشد، في المقابل كانت تسديدة محمود خميس من كرة ثابتة، استحوذ الوحدة على 56% من مجريات الشوط الأول، مقابل 44% للشارقة.

ومع بداية الشوط الثاني لم يحدث أي تغيير في الفريقين، وأتيحت فرصة خطيرة من كرة ثابتة للشارقة أهدرها دوارتي، ونجح الوحدة من خلال هدف السوري عمر خربين في أن يفك حصار دفاعات الشارقة في الدقيقة 56، ولم تمض إلا دقيقتين، ليسجل البرازيلي دوارتي هدف التعادل لـ «الملك»، وهو الهدف الأول له في المشاركة الآسيوية الأولى، وفي الدقيقة 67 ينقذ حارس الوحدة رأسية مالانجو الخطيرة.

وفي الدقيقة 80 ينقذ قائم عادل الحوسني فريقه من فرصة مؤكدة من تسديدة خربين إثر هجمة منظمة لـ «العنابي»، وينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وفي الشوط الثالث أهدر الشارقة أكثر من فرصة للتقدم من كايو لوكاس ومالانجو، وظهر الإجهاد في الشوط الرابع لتنتهي المباراة بالتعادل، ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي تفوق فيها «العنابي» 5- 4.