مارفيك يناقش خطط إعداد «الأبيض» لمعسكر أكتوبر

معتز الشامي (دبي)

اجتمع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، مع الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني، مساء أمس، بحضور يوسف حسين السهلاوي نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، وتطرق الاجتماع إلى تفاصيل تحضيرات «الأبيض» للمرحلة المقبلة، وما يحتاج إليه للعودة إلى سكة الانتصارات.

وتطرق الجهاز الفني إلى بعض الجوانب الفنية التي حالت دون الفوز في أول مباراتين، بتصفيات كأس العالم 2022، وشهد الاجتماع طرح عدة أفكار ومقترحات لدعم الجهاز والمنتخب في المرحلة المقبلة، وأيضاً تجديد كامل الثقة في الجهازين الفني والإداري، لاستكمال مشوار التصفيات، على أن تكون هناك جلسة أخرى لمارفيك مع لجنة المنتخبات خلال أيام لتحديد كافة التفاصيل.

ويواصل الجهاز اجتماعاته ومتابعاته لمستويات اللاعبين الدوليين عقب استئناف الدوري بالجولة الرابعة، كما يتابع أفراد الجهاز، قادم الجولات المتتالية لدوري أدنوك للمحترفين، والتي تعتبر فرصة لتجهيز جميع العناصر، والارتقاء بالمستويين الفني والبدني للاعبين، قبل التجمع المرتقب عقب الجولة السادسة للدوري أوائل أكتوبر المقبل.

ويناقش مارفيك مع جهازه المعاون كافة التفاصيل الخاصة بالمرحلة المقبلة، وآلية التجمعات القادمة خاصة معسكر أكتوبر الذي يمثل حجر الزاوية، كونه يأتي استعداداً لأهم مواجهتين أمام إيران والعراق يومي 7 و12 أكتوبر المقبل على ستاد زعبيل بنادي الوصل.

ويقبع منتخبنا حالياً في الترتيب الثالث بالمجموعة التي يتصدرها المنتخب الإيراني بـ6 نقاط، بينما يأتي المنتخب الكوري في الوصافة برصيد 4 نقاط، ويملك منتخبنا نقطتين من تعادلين أمام لبنان وسوريا، واتفق الجميع على حاجة «الأبيض» للعودة إلى ذاكرة الانتصارات وتحقيق الفوز، وهو ما يحتاج إلى التركيز وتكاتف كل أعضاد المنظومة للعودة لسكة الانتصارات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعتين الأولى والثانية إلى «مونديال 2022»، في نهاية مشوار التصفيات خلال مارس المقبل، بينما يلتقي صاحب الترتيب الثالث للمجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، في مواجهة من دور واحد، يتأهل الفائز بها لمواجهة منتخب من كونكاكاف في مباراة من دورين يونيو المقبل، ويتأهل الفائز إلى المونديال.

ولا تزال فرصة منتخبنا الوطني قائمة في العودة للمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة في المجموعة، خاصة إن فرصة بلوغ المونديال لا تزال سانحة أمام الجميع، ويحتاج جهاز المنتخب لوضع يده على نقاط القوة والضعف، التي ظهرت على أداء المنتخب خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الدعم والمساندة والثقة في جميع أفراد الجهازين الفني والإداري واللاعبين.

من جانبه، أكد محسن مصبح رئيس شركة الشارقة لكرة القدم سابقاً، واللاعب الأسبق للمنتخب الوطني مع الجيل الذي تأهل إلى مونديال إيطاليا 90، أن «الأبيض» يحتاج في تلك المرحلة إلى بث مزيد من الثقة في نفوس اللاعبين، وعودة الالتفاف حول اللاعبين. وكشف حاجة الفريق لاستعادة الثقة سريعاً، لاسيما وأن الفرصة لا تزال متاحة، وقال: وضع المنتخب جيد للغاية، على الجميع الالتفاف حول الأبيض، خاصة إن المواجهات المقبلة في أكتوبر صعبة، وتحتاج للدعم والمساندة، وأن يقاتل اللاعبون في أرض الملعب، مع استغلال عاملي الأرض والجمهور.