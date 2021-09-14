سيباتشيو يفسد احتفالية رونالدو «القارية» مع يونايتد



لوزان (د ب أ

بيرن (د ب أ) أفسد فريق يانج بويز السويسري احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالعودة للتسجيل بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تغلب الفريق السويسري على مانشستر 2 / 1 اليوم الثلاثاء في افتتاح منافسات دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.

وعلى ملعب "سويس وانكدورف" بمدينة بيرن السويسرية، أحرز رونالدو أول أهداف الموسم الجديد للبطولة، حيث افتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 13.

ورفع برونالدو رصيده بذلك إلى 135 هدفاً في سجل مشاركاته بالبطولة الأوروبية، وكان الهدف هو الأول له بقميص مانشستر يونايتد في دوري الأبطال منذ عام 2009، الذي رحل فيه عن الفريق لينضم إلى ريال مدريد الإسباني.

وتلقى مانشستر يونايتد صدمة في الدقيقة 35 إثر طرد آرون فان بيساكا من صفوف الفريق، واستغل يانج بويز تفوقه العددي ليدرك التعادل عن طريق نيكولاس مومي في الدقيقة 66.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل، لكن البديل جوردان سيباتشيو خطف هدف الفوز 2 / 1 ليانج بويز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، إثر خطأ فادح من جيسي لينجارد.

وأحرز يانج بويز بذلك أول ثلاث نقاط في المجموعة السادسة، التي تشهد اليوم لقاء فياريال الإسباني مع أتلانتا الإيطالي.