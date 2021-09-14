ثيم يصف انطلاقة رادوكانو بـ«المذهلة»



لندن (د ب أ)

قال نجم التنس النمساوي دومينيك ثيم، إنه يرى أن مفاجأة تتويج البريطانية الشابة إيما رادوكانو بلقب بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، ربما تشكل "أروع انطلاقة على الإطلاق".

وتغلبت رادوكانو «18 عاماً» على الكندية الشابة ليلى فيرنانديز 6/ 4 و6/ 3، يوم السبت الماضي في نهائي البطولة، لتكتب اسمها بأحرف من الذهب في وقت مبكر من مسيرتها.

وأصبحت رادوكانو أول لاعبة تشارك عبر التصفيات في تاريخ بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى وتتوج باللقب. ولم تخسر رادوكانو أي مجموعة خلال مبارياتها العشر بالتصفيات والأدوار الرئيسية للبطولة، وقد أصبحت أول لاعبة تحرز لقب البطولة الأميركية دون خسارة أي مجموعة، منذ أن حققت النجمة الأميركية سيرينا وليامز هذا الإنجاز في عام 2014.

وكانت رادوكانو قد سجلت أول مشاركة لها في جراند سلام عبر خوض منافسات ويمبلدون في يونيو الماضي. وقفزت رادوكانو من المركز الـ150 إلى المركز الـ23 بالتصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، إثر التتويج باللقب، وهو الأول لها على مستوى بطولات المحترفات.

وأثنى ثيم، الذي لم يتمكن من الدفاع عن لقب فردي الرجال، حيث غاب عن البطولة بسبب إصابة في المعصم، على انطلاقة رادوكانو المذهلة في فلاشينج ميدوز، قائلاً إنه لا يكاد يتذكر إنجازاً أكثر إثارة من ذلك في تاريخ التنس.

وقال ثيم في تصريحات خاصة لموقع "ستاتس بيرفورم": كان هناك إنجازات هائلة أخرى في الماضي، ولكن كون إيما رادوكانو تبدأ من التصفيات ثم تقدم مثل هذه العروض الرائعة وتحقق هذه الانطلاقة المذهلة، هو بالتأكيد قد يشكل أبرز انطلاقة على الإطلاق.

وأضاف: إنها رحلة لا تصدق، بالنظر إلى الإحصائيات، لم تخسر أي مجموعة طوال البطولة، تأهلت من التصفيات ولم تلعب حتى مجموعة فاصلة واحدة، هو أمر مذهل وربما لم يحدث من قبل.