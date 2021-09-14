مدير عام الاتحاد الدولي للجو جيتسو: الجيل الجديد من الأبطال أكبر مكاسب «الآسيوية»

أبوظبي (وام)

أعرب خواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجو جيتسو، عن سعادته بالعودة القوية للبطولات القارية من بوابة أبوظبي، وبالمستوى الفني للنسخة الخامسة من البطولة الآسيوية المقامة في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 20 دولة.

وقال ثومفارت: من أهم الظواهر والمكتسبات التي تحققت في البطولة، النمو السريع والتطور الملحوظ للعبة في كازاخستان وتايلاند والهند والسعودية، وظهور عدد كبير من الوجوه الشابة الصاعدة، التي فرضت نفسها على الساحة القارية، في وقت اختفى فيه بعض الأسماء والأبطال التقليديين، ما يعني تحركاً في الأجيال وصعود بعض القوى وهبوط قوى أخرى، ولكن آسيا ما زالت هي أكثر القارات تطوراً في العالم برياضة الجو جيتسو، بفضل البرامج غير التقليدية للاتحاد الآسيوي برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، والرؤية الطموحة في التطوير، والبطولات الكثيرة التي ينظمها الاتحاد لمختلف المراحل السنية، فضلاً عن برامج تطوير الكوادر البشرية العاملة في مجال الجو جيتسو.

وأضاف ثومفارت: إتمام إجراءات الاعتراف الأولمبي برياضة الجو جيتسو من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، هو أحد أهم أولويات الاتحاد خاصة أن اللعبة لا ينقصها أي شيء في المرحلة الحالية للحصول على الاعتراف، لامتلاكها العدد المطلوب من أعضاء الجمعية العمومية، فضلاً عن تنظيم عدد كبير من البطولات، وتتوفر لديه كل شروط الاعتراف الأولمبي، وأظن أنها أصبحت مسألة وقت لن يطول حتى يتم الاعتراف بها أولمبياً، لأننا اجتهدنا كثيراً في هذا الملف المرحلة الأخيرة.

ولفت إلى أن الجو جيتسو الرياضة الأكثر نمواً في العالم في السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغ عدد الأعضاء من الاتحادات الوطنية المنضمة إلى الاتحاد الدولي 45 عضواً واتحاداً وطنياً، أكثرهم من آسيا، ما يدل على نجاح الاتحاد الآسيوي وتفوق برامجه، مشيراً إلى أن الأولوية الثانية للاتحاد هي الخاصة بالاستعداد للألعاب العالمية الشاطئية في أميركا عام 2022، كما أننا نعمل أيضاً في الاتحاد الدولي على وضع برامج تحت عنوان الجو جيتسو من أجل المجتمع، لتعزيز دور الرياضة بالنسبة للمجتمع.

وعن مبادرة اتحاد الإمارات للجو جيتسو، بتنظيم أكبر حصة تدريبية في العالم بمعرض إكسبو 2020 بدبي بالتعاون مع السفارة البرازيلية قال ثومفارت: فكرة ملهمة، تستهدف إلقاء الضوء على رياضة الجو جيتسو، وستحقق هذه المبادرة أهدافها، وستجعل الجو جيتسو مثل برج خليفة بالنسبة للرياضات الأخرى، ونحن فخورون بهذه المبادرة ونشكر الاتحاد الإماراتي عليها، لأنه الاتحاد الأكثر إبداعاً في العالم، والذي يقدم دائماً الجديد الذي يخدم اللعبة، ويعزز مكانة أبطالها ونجومها، ولِمَ لا، فهم من قادوا أبطالها المهمشين إلى نجوم عالميين يشار لهم بالبنان من خلال البطولات الاحترافية الكبرى التي ينظمها حول العالم، والجوائز الضخمة التي يرصدها للأبطال.