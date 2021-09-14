نهيان بن مبارك يفتتح المقر الجديد لـ «آسيوي الرجبي» في دبي





دبي (وام)

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي، افتتح المقر الرسمي الجديد للاتحاد الآسيوي لرياضة الرجبي في مدينة دبي الرياضية، لتصبح الإمارات أول دولة عربية تحتضن المقر الآسيوي لهذه الرياضة، التي ظلت في هونج كونج لسنوات طويلة.

وشهد الافتتاح قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد القاري وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الرجبي الإماراتي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن القيادة الرشيدة لا تتوانى في دعم أي نشاط يرفع سمعة الإمارات، وعندما وقعت اتفاقية لنقل الاتحاد الآسيوي لرياضة الرجبي إلى الإمارات، أكدت بذلك الدعم الكبير الذي ستحظى به هذه اللعبة في الدولة، مما سيضعها على خريطة النجاح، كما نجحت كل الاتحادات سواء تلك التي تأسست مراكزها في الإمارات أو التي انتقلت إليها.

وأضاف أن افتتاح مقر الاتحاد الآسيوي في دبي، هو أيضاً دليل على ثقة الدول في قدرة الإمارات على تنظيم كبريات الفعاليات، منها «إكسبو 2020»، فالنمو المتسارع للدولة خلال فترة وجيزة وقدرتها على التعامل مع جائحة «كورنا» والتصدي لها بأفضل الوسائل والطرق، أصبح سجلاً بارزاً في إنجازات الإمارات، والتي كانت محصلته من خلال إصرار الدول على الالتزام بالمشاركة في «إكسبو».

من جانبه، اعتبر الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، افتتاح المقر الآسيوي للرجبي، إضافة تساعد في استقطاب عدد كبير من محبي هذه اللعبة لممارستها، في ظل تنوع الجنسيات داخل الدولة، كما سنعمل على زيادة انتشارها في الدولة.

وأكد أنه بفضل الجهود الجبارة، استطعنا تجاوز الأصعب من خلال نقل المقر إلى الدولة، مشيراً إلى أنه من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم سنعمل على إدراج هذه الرياضة في جميع مدارس الدولة، سواء الحكومية أو الخاصة كمثيلاتها من الألعاب الأخرى.

وقال قيس الظالعي، إن عملية الانتقال من هونج كونج إلى دبي تعد حدثاً كبيراً بتصويت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرجبي الذي يضم 34 دولة عضواً، وهي ثقة كبيرة من هذه الدول في الإمارات، باعتبارها مركزاً مهماً للرياضة العالمية والقارية. وأوضح أن القيادة الرشيدة كانت أكبر داعم لنا منذ البداية، فالإمارات التي يبلغ عمرها 11 سنة في هذه اللعبة استطاعت أن تنافس كبريات الدول.