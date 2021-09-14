رامون دياز: «العميد» لا يزال منافساً على الدوري



معتصم عبدالله (دبي)

رفض الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، التسليم بتضاؤل حظوظ فريقه في المنافسة على لقب «دوري أدنوك للمحترفين» بعد إهداره 6 نقاط كاملة، في أول ثلاث جولات بالخسارة أمام عجمان 0-3 في الجولة الأولى، والجزيرة 1-2 في الثالثة، مقابل فوز وحيد على العروبة في الجولة الثانية 5-0.وقال: المنافسة على الدوري خلال الموسم الحالي صعبة واستثنائية، نظراً لطبيعة الجدولة وكثرة التوقفات التي تعقب كل جولتين إلى ثلاث.

وأضاف: من المبكر جداً الحديث عن فقدان فرصة المنافسة على اللقب، والدوري لا يزال طويلاً، سنعمل على تصحيح الأخطاء وتداركها، أملاً في الاستمرار في المنافسة والعودة إلى صورتنا الصحيحة.

واعترف دياز بالأداء غير المقنع لفريقه في مباراة الجولة الماضية أمام الجزيرة 1-2، وقال: قطعاً الأداء بصورة عامة لم يكن مقنعاً، وكل خطوط الفريق عانت الضعف بداية بغياب العمق الهجومي، وعدم تقديم لاعبي الوسط للمستوى المعتاد، وبالتالي تأثر أداء خط الدفاع كون الفريق ككل لم يظهر بصورة جيدة.

ولفت إلى أن خروج محمود خميس المنتقل للوحدة من توليفة الدفاع ليس عذراً للأداء، الذي ظهر به دفاع الفريق، مجدداً الاعتذار لجماهير «العميد».

وحول جاهزية عناصر الفريق لمباراة خورفكان، أوضح: شمبيه لا يزال في طور استكمال العلاج رغم انضمامه للتدريبات الأولية، وفي المقابل ما زال مينديز الذي عانى وعكة صحية بعد المشاركة الدولية مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2022، يشعر بالإعياء والإرهاق رغم تأثير غيابه المهم عن التشكيلة، إضافة إلى عدم جاهزية محمد عايض البدنية بعد غيابه عن فترة الإعداد والمعسكر الخارجي.

وخلافاً لتصريحات إدارة النادي، أكد مدرب «العميد» أن أبواب النصر ما زالت مفتوحة بشأن تدعيم صفوف الفريق فيما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف: الأبواب ما زالت مفتوحة لتدعيم الصفوف، ولكن ما يهمنا حالياً هو استعادة روح الفريق.