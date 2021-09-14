18 ميدالية تضع «جو جيتسو الإمارات» على عرش «الآسيوية»





مصطفى الديب (أبوظبي)

واصل لاعبو منتخبنا الوطني للجو جيتسو التألق في ختام مشاركتهم بالنسخة الخامسة من بطولة آسيا، التي تستضيفها صالة جو جيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي، حيث أضاف اللاعبون 9 ميداليات جديدة، بواقع ذهبيتين وفضية و6 برونزيات، خلال منافسات اليوم الثاني التي شهدت إقامة أربعة أوزان.

وتصدرت الإمارات الترتيب العام للبطولة، بعدما نجح خالد الشحي في التتويج بذهبية وزن 62 كجم، وحمدة الشكيلي في التحليق بذهبية وزن 45 كجم، ليبلغ مجموع الميداليات الذهبية 4 ميداليات، ومثلهم من الفضة و10 برونزيات.

وتفصيلاً جاءت حصيلة نتائج منتخبنا في اليوم الثاني، بواقع ذهبية خالد الشحي في وزن 62 كجم، وذهبية حمدة الشكيلي في وزن 45 كجم، وفضية عمر الفضلي في وزن 62 كجم، في حين نجح كل من سيف الهيمني 94 كجم، ومهدي العولقي 77 كجم، ووديمة اليافعي 45 كجم، وحصة الشامسي 52 كجم، وشما الكلباني 63 كجم، وبشاير المطروشي 63 كجم، من تحقيق 6 برونزيات.

وكانت منافسات اليوم الأول قد شهدت تمكن اللاعب ذياب النعيمي من حصد ذهبية فئة 56 كجم، واللاعبة مريم العامري من التحليق بذهبية 70 كجم، بينما تمكن كل من اللاعبين زايد الكثيري فئة 56 كجم، وشمسة العامري 57 كجم، وعهود الكعبي 48 كجم، من تحقيق ثلاث فضيات، في حين نجحت اللاعبات ميثا شريم 48 كجم، وهيا الجهوري 70 كجم، وشمسة الكتبي 70 كجم، واللاعب محمد السويدي 69 كجم، من حصد 4 برونزيات.

وبهذه النتائج اختتم منتخبنا الوطني مشاركته في النسخة الخامسة من الحدث القاري، مؤكداً تربعه على عرش القارة الصفراء في لعبة النبلاء، وحلت أوزبكستان في المركز الثاني بالترتيب العام برصيد 13 ميدالية بواقع أربع ذهبيات وثلاث فضيات وست برونزيات، أما المركز الثالث فكان من نصيب منتخب الأردن، الذي جمع في جعبته 8 ميداليات بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات ومثلهن من البرونز.

حضر منافسات اليوم الثاني من البطولة بانايوتوس ثيودوروبولوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجو جيتسو، والعميد محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادين الآسيوي والدولي إلى جانب رؤساء وفود الدول وأعضاء الاتحاد الآسيوي.

من جهته أكد محمد سالم الظاهري أن استضافة بطولة آسيا للجو جيتسو في أبوظبي، حقّقت العديد من المكتسبات والنجاحات على عدة صُعُد، من أبرزها التنظيم والتحكيم والدعم الجماهيري والحضور الإعلامي المميز، إلى جانب تسليط الضوء على مكانة الإمارات في صدارة دول آسيا، في قيادة تعافي الرياضة من آثار الجائحة، والجهود المميّزة التي تبذلها لدعم المواهب الإماراتية ذات المستقبل الواعد.

وأشار إلى أن أبوظبي تواصل إبهار العالم من خلال نجاحها في تنظيم بطولات عالمية المستوى، وها هي تمضي قدماً في ترسيخ موقعها كموطنٍ للأبطال وعاصمة عالمية للجو جيتسو.

وهنأ الظاهري لاعبي المنتخب الذين حصدوا 18 ميدالية ملونة في اليومين الأول والثاني، ليتصدروا بذلك التصنيف العام للبطولة، مؤكداً أن الإنجاز الذي تحقق يعكس كفاءة الخطط والعمل الدؤوب، الذي يقوم به الاتحاد والأندية، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة، والذي اعتبره أساس النجاح والمرتكز الأهم نحو تحقيق الريادة العالمية في رياضة الجو جيتسو.

واختتم بالتأكيد على أن بطولة آسيا تعد منصة مثالية للاعبي المنتخب الوطني، للتجهيز لبطولتي العالم وأبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، والعمل على الاستثمار في نقاط القوة والتعامل مع نقاط الضعف.