قويض: نقاط الإمارات تمنحنا دفعة قوية





محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد السوري محمد قويض مدرب الظفرة، أن قرار لجنة الانضباط بمنح فريقه نقاط مباراة الإمارات بالجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، منح فريقه دفعة معنوية قبل لقاء بني ياس بعد غدٍ الخميس بالجولة الرابعة، معتبراً أن مباريات المنافسين ذات حسابات خاصة دائماً.

وأبدى قويض تفاؤله رغم اعترافه بتوازن فريق بني ياس وقوة هجومه، مبيناً أن «الفارس» يدخل المباراة بأريحية ويعمل على تقديم أفضل أداء على ملعبه، بغض النظر عن الظروف التي عاشها خلال فترة التحضير للموسم، و غياب بعض العناصر وفي مقدمتهم النيجيري إيمواه إيزيكيل للإصابة، مؤكداً أنه لن يغير في المباراة الطريقة الدفاعية التي ظل يعتمد عليها منذ بداية الموسم الحالي.

من جانبه أعرب عيسى العتيبة المدافع المنضم حديثاً للفريق، عن سعادته بالدفاع عن ألوان «الفارس»، وأكد أنه عازم على استعادة مستواه بعد ابتعاد عن الملاعب استمر أكثر من موسم، وقال: متفائل بتقديم مباراة جيدة أمام بني ياس رغم أنه فريق شرس، وفريقنا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الذين يتمتعون بالمستوى الفني العالي والخبرة.