ناجويا يلحق بـ «أولسان» والهلال إلي ربع نهائي الأبطال





تويوتا (أ ف ب)

بلغ ناجويا جرامبوس الياباني ربع نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، وذلك بعدما قلب تخلفه مرتين أمام ضيفه دايجو الكوري الجنوبي ليخرج فائزاً 4-2 الثلاثاء في تويوتا.

ويدين ناجويا بتأهله إلى البولندي ياكوب شفيرتشوك، الذي سجل ثلاثية في الدقائق 12 و63 و65، وأضاف شينوسوكي ناكاتاني الهدف الرابع في الدقيقة 79، في حين سجل البرازيليان سيسينيا «4» وإدجار برونو دا سيلفا (28) هدفي دايجو.

ويقام الدور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وكان الهلال السعودي أول المتأهلين في المنطقة الغربية إلى الدور ربع النهائي بفوزه أمس على استقلال الإيراني 2-صفر في دبي.

ثم لحق به الثلاثاء ناجويا جرامبوس وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي في منطقة شرق القارة، بعدما حسم الأخير المواجهة الكورية اليابانية الثانية بالفوز على ضيفه كاواساكي فرونتالي بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويلعب في منطقة الغرب استقلال دوشانبي الطاجيكي مع برسيبوليس الإيراني، ولنصر السعودي مع تراكتور سازي الإيراني في الدوحة، والشارقة مع الوحدة. ويختتم الدور ثمن النهائي الأربعاء، حيث يلتقي تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مع بي جي باتوم يونايتد التايلاندي، وسيريزو أوساكا الياباني مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وبدأ دايجو المباراة بقوة ليفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، عندما استلم سيسينيا تمريرة جيونج سيونجر وون وسدد من خارج منطقة الجزاء كرة متقنة في الشباك.

ولكن ناجويا أدرك التعادل في الدقيقة 12، بعدما هيأ ناوركي مايدا كرة متقنة إلى شفيرتشوك، الذي تقدم داخل المنطقة قبل أن يسدّد في المرمى. وعاد دايجو ليتقدّم من جديد عبر تسجيل الهدف الثاني بواسطة إدجار برونو دا سيلفا، الذي ارتقى لتمريرة عرضية من جيونج تاي ووك ليحول الكرة رأسية في المرمى.

وحاول ناجويا الضغط من أجل تعديل النتيجة، لكنه انتظر حتى الدقيقة 63 لتسجيل الهدف الثاني، عندما أرسل ريويا موريشيتا تمريرة عرضية وصلت إلى شفيرتشوك ليحوّلها برأسه بالشباك.

وعاد الهداف البولندي ليسجّل الهدف الثالث عندما تقدّم في الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء وسدّد كرة متقنة بعيداً عن متناول الحارس تشوي يونج أون «65». وأضاف الفريق الياباني الهدف الرابع بواسطة ناكاتاني، الذي تابع الكرة برأسه على القائم القريب إثر ركلة ركنية «79».