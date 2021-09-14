هالاند يتحفز لتعزيز رصيد «المعشوقة»!



برلين (أ ف ب)

يبحث الهداف النرويجي لبروسيا دورتموند الألماني إيرلينج هالاند، عن رفع عداد أهدافه في مسابقته المفضّلة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحل الأربعاء على بشيكتاش التركي، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

خطف المهاجم الفتاك الأنظار الموسم الماضي، فأصبح أصغر لاعب يصل إلى حاجز 20 هدفاً في المسابقة القارية الأولى في أقل عدد من المباريات (14). هذا الموسم، سجل ابن الحادية والعشرين 13 هدفاً لمنتخب بلاده ودورتموند، بينها ثنائية السبت خلال الفوز على باير ليفركوزن 4-3 في البوندسليجا.

قال المدير في دورتموند واللاعب الدولي السابق سيباستيان كيهل: ستكون مباراة عاطفية أخرى، سيسعى المشجعون الأتراك لذلك، لكن لدينا الوسائل لمواجهة بشيكتاش. وتروق مسابقة دوري الأبطال لهالاند، إذ سجل 12 هدفاً لدورتموند في 10 مباريات، بعد ثمانية في 6 مباريات عندما كان في صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي.

وتلهث أبرز الأندية الأوروبية وراء رأس الحربة الشاب، على غرار أندية مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزية، ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي. وللنرويجي العملاق بند جزائي في عقده يبلغ 75 مليون يورو «88 مليون دولار» يمكن تفعيله في 2022، أي قبل عامين على انتهاء عقده في 2024، لكن دورتموند عبر مراراً عن رغبته بإبقائه في صفوفه، إلا إذا وجد نفسه مجبراً على ذلك.

بدوره، قال المدير الرياضي ميكايل تسورك: موقفنا واضح، لن ألعب دور الببغاء في كلّ مرة. وكان دورتموند أقصي من ربع نهائي النسخة الماضية أمام مانشستر سيتي. ويبدو الفريق الأصفر مرشحاً للظفر بصدارة مجموعة معقولة، تضم أيضاً أياكس أمستردام الهولندي وسبورتينج البرتغالي.

لكن دفاعه تلقى 9 أهداف في أربع مباريات في الدوري، فيما يعود قلب دفاعه المخضرم ماتس هوملس بعد تعافيه من إصابة بركبته. ويتعيّن على الفريق الألماني احتواء المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي، المعار من تشيلسي الإنجليزي، وصاحب تسعة أهداف في 14 مباراة لدورتموند في 2017-2018، حيث سجّل البلجيكي مرتين السبت خلال الفوز على مالاتيا سبور 3-صفر في الدوري التركي.