«الريمونتادا» تمنح مالانجو نجومية «سبورت فور أوول»





دبي (الاتحاد)

حصد الكونغولي بين مالانجو مهاجم الشارقة نجومية الجولة الثالثة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليقتنص كأس شبكة «سبورت فور أوول» التي تخصص جوائز أسبوعية لنجوم البطولة، إذ قاد «الملك» إلى قلب الطاولة على الوصل، والفوز 3- 2، بعد تأخره بهدفين، عندما سجل «ثنائية»، في حين تكفل زميله كايو لوكاس بالهدف الثالث.

وسبق لمالانجو لاعب الرجاء المغربي السابق تسجيل «ثنائية» في شباك اتحاد طنجة، في يونيو الماضي، ليصبح أول أجنبي في تاريخ النادي المغربي يتجاوز حاجز 30 هدفاً، وذلك قبل وقت قصير من انضمامه إلى الشارقة لمدة 3 مواسم.

ولم يخيب مالانجو «جلاد الشباك» السابق مع بوسكو ومازيمبي، قبل الانتقال إلى الرجاء، التوقعات مع «الملك»، بالمردود الهجومي القوي الذي منحه فرصة إظهار ردة الفعل الرائعة في مواجهة الوصل، وقبلها أمام الظفرة، بمنح فريقه هدف الفوز في الجولة الثانية، ليرفع حصاده إلى 3 أهداف.

ونال مالانجو 19 من 20 صوتاً بفضل بصمته الهجومية مع الشارقة التي قادته لهز الشباك وحسم النتيجة، وإسعاد جماهير«الملك»، إذ نال المركز الأول في الاستفتاء بنسبة 70%.

وذهبت جائزة أفضل حارس إلى أحمد حمدان الحوسني «العروبة»، والمعار من بني ياس، لدوره المؤثر في حماية مرماه من المحاولات الهجومية المكثفة للاعبي شباب الأهلي، في مسعاهم لترجيح كفة فريقهم، بعدما خيم التعادل 1-1 على أجواء المباراة، إذ تصدى ببراعة كبيرة لكل الهجمات، خاصة في الشوط الثاني، ونال 35.9% من «كتلة المصوتين»، بينما تم اختيار الحكم أحمد سالم صاحب أفضل صافرة بالجولة بنسبة 51% بفضل تميزه ومتابعته الجيدة وتركيزه العالي في مباراة الجزيرة والنصر.

وتعتمد آلية التصويت في جوائز الشبكة بتقسيم نسبة 40% للجنة من الخبراء الذين يشكلون 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخيصص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.