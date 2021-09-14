«الفرسان» يتمسك بـ «مواهب المستقبل»





منير رحومة (دبي)

يواصل شباب الأهلي الحفاظ على المواهب الشابة، بتجديد عقود «الصاعدين» لمواسم طويلة، حرصاً على دعم سياسة «الإحلال والتجديد» في المستقبل، وإيجاد العناصر الواعدة التي تحمل «المشعل».

وجددت شركة الكرة عقود عيد خميس، والحارس رائد رضا، بالإضافة إلى خالد الأصبحي، وبدر ناصر عبد العزيز. وفيما يتعلق بأصحاب الخبرة سبق أن جدد «الفرسان» عقود عدد من اللاعبين المواطنين، أمثال عمر عبدالرحمن، ووليد عباس وماجد ناصر، وعبد العزيز صنقور، وسعود عبد الرزاق.

ويملك شباب الأهلي نخبة من «المعارين»، بهدف نيل فرصة اللعب والاحتكاك، والحفاظ على نسق المباريات، حيث انتقل خليفة مبارك وحمدان ناصر إلى خورفكان، وسعيد جاسم والبرازيلي ليناردو إلى عجمان، وعبد الله جشك والحارس جمال إسماعيل إلى اتحاد كلباء، والمدافع إسماعيل أحمد إلى الإمارات ومحمد جابر إلى بني ياس.

ورغم أن عدد المغادرين يعتبر كبيراً خلال الانتقالات الصيفية، إلا أن شباب الأهلي يملك صفاً كبيراً من أصحاب المهارات والفنيات والخبرة الدولية، مما يجعل الفريق يؤدي بنفس القوة والأداء، وينافس بجدية على مختلف الجبهات.