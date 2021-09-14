«أكاديمية زايد الرياضية» تدرج «البادل» على قائمة ألعابها

أبوظبي (الاتحاد)

تستهل أكاديمية زايد الرياضية التي تعد جزءاً من مدينة زايد الرياضية، موسمها الرياضي السنوي بإدخال عدد من الرياضات الجديدة، حيث تطلق الأكاديمية احتفاءً بمرور 5 سنوات على تدشينها، شعاراً جديداً إلى جانب إطلاق عدد من البرامج والأنشطة الجديدة، من بينها رياضة «البادل».

وسوف تطرح الأكاديمية دروس تدريب لهذه الرياضة اعتباراً من شهر أكتوبر، لتكون بذلك الرياضة الرابعة التي تقدمها الأكاديمية، حيث يجري العمل على تعزيز انتشار هذه الرياضة على المستوى المحلي من خلال توفير دروس تدريب خاصة وأخرى جماعية، إضافة إلى سلسلة أنشطة جديدة للحصص المجتمعية وبشكل أسبوعي. ومن المقرر أن تستقطب الأكاديمية أيضاً نخبة المتزلجين والرياضيين المهتمين بهذه الرياضة.

تم تدشين أكاديمية زايد الرياضية، تحت اسم أكاديمية مدينة زايد الرياضية، عام 2016، وتعمل اليوم في ثلاثة مواقع، هي مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، و«أكتف» المرفق الرياضي والترفيهي في جزيرة الماريه، وقصر الإمارات، ويعكس اسم الأكاديمية الجديد مع شعار يحتفي بهذا الصرح الرياضي وإرثه الكبير، التوسع الكبير في أنشطة الأكاديمية وبرامجها.

من جانبه، قال توني كوريس المدير العام لشركة أبوظبي للترفيه، الجهة المشرفة على إدارة أكاديمية زايد الرياضية: لقد بذل فريق عمل الأكاديمية جهوداً كبيرة لتوفير أنشطة وبرامج رياضية ذات مستوى عالٍ، تلبيةً لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وستسهم رياضة البادل التي تم إدراجها ضمن الرياضات التي تقدمها الأكاديمية وكذلك رياضة التزلج الفني على الجليد، في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الأكاديمية. ونتطلع باهتمام كبير لمشاركة جميع أفراد المجتمع في أنشطة الأكاديمية من خلال المشاركة في رياضات المضرب المجتمعية الجديدة التي تنطلق هذا الموسم.