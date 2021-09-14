«زايد العليا لأصحاب الهمم» تحتفل بأبطال بارالمبية طوكيو



أبوظبي (الاتحاد)

كرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في احتفالية خاصة فرسان الإرادة نجوم المؤسسة أعضاء منتخباتنا الوطنية، أصحاب الإنجازات والمشاركين في دورة الألعاب البارالمبية، التي استضافتها مدينة طوكيو اليابانية في أغسطس الماضي، ونجح فيها أبطالنا في حصد ثلاث ميداليات ملونة.

وأحرز عبد الله سلطان العرياني ذهبية الرماية بالبندقية الهوائية «سكتون» فئة «آر 7»، لمسافة 50 متراً ثلاثة أوضاع، وأحرز محمد القايد فضية سباق 800 متر على الكراسي المتحركة فئة «تي 34»، وبرونزية سباق 100متر على الكراسي المتحركة.

وشهد الحفل الذي أقيم بالصالة الرياضية لنادي العين لأصحاب الهمم التابع للمؤسسة بمنطقة العين، عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، وعبد الله إسماعيل الكمالي المدير لتنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالمؤسسة، وذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد رياضة أصحاب الهمم، وأعضاء بعثة منتخبنا الوطني منتسبي المؤسسة وأسرهم، ولفيف من قيادات المؤسسة، وجرى خلاله عرض فيلم وثائقي استعرض إنجازات أبطالنا ومشاركاتهم الناجحة في دورة الألعاب البارالمبية.

وضمن فقرات الحفل قامت أسر الأبطال من آباء وأمهات وأبناء بتكريم اللاعبين واللاعبات، بتقليدهم الميداليات التذكارية ومنحهم باقات الزهور وسط تشجيع المشاركين بالحفل والثناء على تلك المبادرة الإنسانية، وأعقب ذلك التقاط الصور التذكارية وصورة جماعية ضمت قيادات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وأبطال المؤسسة وأسرهم.

وأشاد عبد الله الحميدان بالنتائج التي تحققت رغم الظروف الصعبة التي سبقت المشاركة في المنافسات، وفترة التوقف الإجباري عن البطولات على مستوى العالم بسبب جائحة فيروس كوفيد- 19، والظروف الدقيقة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وبروتوكولات المنافسات التي تم تطبيقها في طوكيو للحفاظ على سلامة الجميع سواء الرياضيين أو الكوادر الفنية والإدارية، وهو الأمر الذي يؤكد كفاءة رياضيينا ومكانتهم العالمية ومستوياتهم التنافسية التي يقدمونها في كافة المنافسات العالمية وفي دورات الألعاب البارالمبية.

حضر الحفل من اللاعبين وأسرهم البطل عبد الله سلطان العرياني صاحب الميدالية الذهبية ونجله محمد، والبطل عبد الله سيف العرياني ونجله ركان، والبطل سيف النعيمي ونجله محمد، والبطلة سارة الجنيبي ووالدها محمد الجنيبي ووالدتها، والبطلة نورة الكتبي ووالدتها السيدة فاطمة سالم وشقيقاتها، والبطل الواعد أحمد جاسم نواد ووالده جاسم نواد، كما حضر مدربو أبطالنا: أحمد بخش مدرب الرماية، وصلاح العيوني مدرب ألعاب القوى، ونائلة خميس مدربة ألعاب القوى.