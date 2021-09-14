«الفيكتوري» يقدم نجمه الجديد سلمان العوضي



دبي (الاتحاد)

قدم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رسمياً، متسابق فريق الفيكتوري الجديد سلمان يونس العوضي، الذي سيخوض تحدي المشاركة في منافسات بطولة العالم للدراجات المائية «أكوا بايك» 2021، مدافعاً عن ألوان الفريق للمرة الأولى من خلال منافسات جائزة «ريجيوني ساردينا»، التي تنطلق في مدينة أولبيا يوم الجمعة.

وشهد مقر فريق الفيكتوري في جبل علي الأسبوع الماضي حفلاً مصغراً لتقديم المتسابق الجديد سلمان العوضي، بحضور هزيم محمد القمزي مدير إدارة تطوير الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد سيف المري مدير ادارة الفيكتوري بالإنابة، حيث تم التوقيع على العقد وإعلان انضمام البطل رسمياً للفريق.

ويعد سلمان أحد المتسابقين المتميزين في رياضة الدراجات المائية، حيث تدرج منذ الصغر في هذا المجال منذ عام 2015 حتى وصل مرحلة الاحتراف، وبات أحد أهم الأبطال في هذه الرياضة، وظهرت موهبته من خلال التألق في فئتي واقف وجالس من الناشئين والمبتدئين حتى وصل إلى مرحلة الاحتراف.

وخلال مشوار في البطولات المحلية والدولية سجل بطلنا سلمان حضوراً لافتاً ومميزاً، مكنه من مقارعة نجوم العالم والوصول إلى درجة عالية من الجاهزية والخبرات، حيث نجح في الفوز بالعديد من الألقاب في بطولة الإمارات الدولية، وكذلك من خلال مشاركاته في بطولة العالم «يو أي أم» و«اي جي أس بي أيه» والتاج الثلاثي بين أميركا وبلجيكا وتايلاند.

وأكد هزيم محمد القمزي، اكتمال جاهزية فريق الدراجات المائية بالنادي لخوض منافسات جائزة «ريغيوني -ساردينا»، حيث اكتمل الوصول إلى المدينة إيطاليا استعداداً للتجهيز التقني والفني للفريق، الذي يطمح للمنافسة على الألقاب دائماً، مشيداً بموهبة البطل سلمان وإمكانياته الكبيرة، والتي ظهرت في العديد من المناسبات مما يجعله مؤهلاً للمشاركة وترجمة الطموحات إلى نجاحات وإنجازات.

ومن جانبه رحب محمد سيف المري مدير إدارة الفيكتوري بالإنابة، بانضمام سلمان يونس العوضي إلى فريق الفيكتوري للمشاركة في مونديال للدراجات المائية «كوا بايك»، متمنياً أن يحقق سلمان النجاح المطلوب مع الفريق الذي يتأهب للعديد من المشاركات مع عودة التنافس على الساحة الدولية من جديد.

وعبر العوضي عن سعادته البالغة بالانضمام إلى فريق الفيكتوري، قائلاً أن حلمه تحقق ليكون أحد سفراء النادي والفريق في المحافل الدولية والعالمية جنباً إلى جنب أبطاله الكبار، موجهاً الشكر الجزيل إلى المسؤولين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على إتاحة الفرصة له لتمثيل الفريق.