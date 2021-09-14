ريبروف يطالب «الزعيم» بمواصلة «رغبة الفوز»



دبي (الاتحاد)

يواصل العين تدريباته استعداداً للقاء اتحاد كلباء يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، بحثاً عن فوز جديد، بعد حصد «العلامة الكاملة» في الجولات الثلاث الأولى، وتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن الشارقة ولكل منهما «9 نقاط».

ويتسلح العين بجماهيره في استاد هزاع بن زايد، سعياً وراء مواصلة الأداء المتميز هذا الموسم، أملاً في العودة إلى منصات التتويج مرة أخرى، حيث إن الهدف الأهم لـ «البنفسج»، هو التتويج بلقب الدوري.

من جانبه، شدد الأوكراني ريبروف على ضرورة «اليقظة والحذر» طوال 90 دقيقة، وطالبهم بالتحلي بالروح القتالية ورغبة الفوز في المباريات المقبلة، خاصة أمام «النمور»، في ظل الأداء المرتفع الذي يقدمه المنافس في الدوري.

وحرص ريبروف على علاج بعض السلبيات التي ظهرت في أداء اللاعبين، وبعض الأخطاء الفردية في المباراة الأخيرة أمام بني ياس، والتي لولا يقظة الدفاع لكلفت الفريق الكثير، خاصة التركيز على ضرورة اقتناص الفرص السهلة، وعدم إهدارها أمام المرمى، وهو ما يتطلب ضرورة التحلي بالصبر، والتركيز في اللمسة الأخيرة، خاصة داخل المنطقة.

ويركز الجهاز الفني لـ «البنفسج» على تعزيز الأداء الهجومي بشكل عام، خاصة في ظل تألق سفيان رحيمي ولابا كودجو، حيث صنع الأول هدف لابا في بني ياس، وكان لافتاً سرعة انسجام الصفقة الجديدة، مع باقي عناصر الفريق، في الظهور الأول لرحيمي قادماً من الرجاء المغربي، ونال تألقه بقميص «الزعيم» في أول ظهور له، ردة فعل إيجابية على منصات الرجاء وبين قطاع كبير من جماهيره، الذي أصبحوا يتابعون نجمهم المفضل مع العين في «دوري أدنوك للمحترفين».

وذكر موقع «سوفاسكور» أن سفيان صنع هدف الفوز لفريقه في أول مشاركة له بقميص «الزعيم»، فضلاً عن أنه كان الأكثر صناعة للفرص في المباراة، بواقع 3 فرص محققة، وأكثر من قام باعتراض التسديدات للمنافس بواقع تسديدتين.

وشارك سفيان مع «الزعيم»، أمام بني ياس، بعدما دفع به الأوكراني ريبروف بشكل جزئي لمنحه الفرصة للانسجام مع فريقه الجديد، وأثبت اللاعب أنه يملك الكثيرة ليقدمه خلال المرحلة المقبلة، وينتظر أن يكون أحد الأوراق الرابحة في العين خلال الموسم.