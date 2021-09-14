الحمادي وديدا يعودان إلى «النسور»



فيصل النقبي ( خورفكان )



تعافى إسماعيل الحمادي لاعب وسط خورفكان من إصابة «العضلة الخلفية» الذي حرمت «النسور» من جهوده في لقاء الوحدة بالجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، وأصبح جاهزاً تماماً للمشاركة في المباراة المهمة أمام النصر، كما عاد الحارس أحمد ديدا إلى التدريبات، ليصبح خياراً للمدرب.

وما يزال المدافع عبدالله الرفاعي يتدرب مع «فريق 21»، بعد القرار الإداري، على خلفية رفضه المشاركة في لقاء «العنابي».

وكشفت شركة كرة القدم بالنادي عن الأطقم الرسمية لـ «النسور» من مدرج خورفكان التحفة المعمارية الحديثة في المدينة، بمشاركة نجوم الفريق في فيديو ترويجي.