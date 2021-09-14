«الإبداع الرياضي» تُغلق باب الترشح



دبي (الاتحاد)



يغلق اليوم «الثلاثاء» باب الترشح لفئات الدورة الحادية عشرة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والأكبر من نوعها على مستوى عدد الفئات وقيمة الجوائز، والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي.

وحثت الجائزة جميع العاملين في القطاع الرياضي الإماراتي والعربي، من أفراد وفرق ومؤسسات على الانتهاء من تقديم ملفاتهم في الموعد المحدد، والذي تم اختياره كي يتيح الفرصة للأبطال من أصحاب الإنجازات، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ودورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» للترشح للفوز بإحدى فئات الدورة 11.

ويمكن تقديم ملفات الترشح للأفراد والمؤسسات من داخل الدولة وخارجها، عبر البوابة الذكية للجائزة التي تتيح تقديم الملفات إلكترونياً، وبطريقة سهلة، من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للجائزة اللذين يسهلان عملية الترشح وتحميل الملفات والوثائق المطلوبة، من خلال الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية الذكية، كما يتيحان التواصل مع فريق عمل الجائزة للحصول على الدعم التقني أو الإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الترشح، حيث يكون الترشح مفتوحاً للرياضيين والفرق والمؤسسات الإماراتية والعربية، وكذلك للمؤسسات الرياضية العالمية التي تتنافس في فئة خاصة.