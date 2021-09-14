مالانجو ضمن 17 مهاجماً لمنتخب الكونغو!



علي معالي (دبي)



اختار الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الكونغو الديمقراطية، قائمة موسعة تضم 53 لاعباً، لاستكمال تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات «موديال 2022»، رغم خوض مباراتين في التصفيات، انتهتا بالتعادل مع تنزانيا وبنين، ضمن المجموعة العاشرة، وتخوض غينيا مباراتين مهمتين أمام مدغشقر 6 و10 أكتوبر المقبل.

وتضم القائمة 8 لاعبين من مازيمبي ويستقر كوبر قبل المباراتين على 23 لاعباً فقط، واختار ضمن التشكيلة 6 حراس، و17 مدافعاً، و13 لاعباً في الوسط، و17 مهاجماً، من بينهم بين مالانجو مهاجم الشارقة الذي شارك في مباراة في تصفيات المونديال.

وتساءلت صحف الكونغو عن سر القائمة الموسعة، رغم أن ذلك يعني عدم نجاح المدرب في الاستقرار على تشكيلة يستطيع بها خوض المباريات المتبقية.