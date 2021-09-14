درجال رئيساً لاتحاد الكرة العراقي

بغداد (أ ف ب)

فاز عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي بمنصب رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وذلك في الانتخابات التي جرت اليوم «الثلاثاء»، لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد لمدة أربع سنوات.

وحصل درجال على 48 صوتاً من 65 صوتاً لأعضاء الهيئة العامة التي شاركت في التصويت، فيما حصل منافسه شرار حيدر على 16 صوتاً.

واختير لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار بالتزكية، لعدم وجود منافس له لهذا المنصب، والحال ذاته بالنسبة للهداف الدولي السابق يونس محمود الذي فاز بمنصب النائب الثاني.

وهذه المرة الخامسة تقام فيها انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم منذ عام 2003.