فيرونا يقيل دي فرانشيسكو بعد 270 دقيقة!



روما (أ ف ب)



تخلى نادي هيلاس فيرونا الإيطالي لكرة القدم عن مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو، بعدما قاده لثلاث مباريات فقط في الدوري المحلي، وقال فيرونا في بيانه: يعلن هيلاس أنه أعفى أوزيبيو دي فرانشيسكو من منصبه مدرباً للفريق الأول، الذي استهل الموسم الجديد من الدوري بثلاث هزائم متتالية ضد ساسوولو 2-3، والإنتر حامل اللقب 1-3، وأخيراً بولونيا صفر-1.

ووصل دي فرانشيسكو إلى الإدارة الفنية لفيرونا هذا الصيف ليخلف الكرواتي إيفان يوريتش المنتقل للإشراف على تورينو.

وهذه المرة الثالثة توالياً التي يخسر فيها لاعب ومدرب روما السابق منصبه، من دون أن يكمل الموسم، إذ سبق له أن اختبر ذلك مع سمبدوريا «أقيل بعد 8 مباريات في موسم 2019-2020»، وكالياري «أقيل بعد 26 مباراة في موسم 2020-2021».

لكن تجربته مع هيلاس فيرونا كانت أقصر حتى من المباريات الثماني التي قضاها مع سمبدوريا، إذ لم يشرف على الفريق سوى أربع مباريات، بينها لقاء الدور التمهيدي لمسابقة الكأس الذي فاز به على كاتانزارو أحد فرق الدرجة الثالثة 3-صفر.

وكان هيلاس فيرونا التجربة التدريبية الثامنة للاعب الوسط السابق، وأطولها كان مع ساسوولو «2012-2017» وروما «2017-2019».

ورشحت وسائل الإعلام الإيطالية الدولي الكرواتي السابق إيجور تودور لخلافة دي فرانشيسكو في فيرونا، الذي يلتقي الأحد مع ضيفه روما متصدر الدوري بعد ثلاث مراحل.