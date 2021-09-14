«مبادلة العالمية» تعود إلى أبوظبي بمواعيد جديدة

أبوظبي (الاتحاد)



تعود بطولة مبادلة العالمية للتنس إلى موطنها في أبوظبي، من 16 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 6 من أبرز اللاعبين في العالم، واثنتين من أفضل اللاعبات، وتتوفر التذاكر بأسعار تبدأ من 100 درهم للبالغين و50 درهماً للأطفال، عبر الموقع الإلكتروني ticketmaster.ae ولدى متاجر فيرجن ميجا ستورز في جميع أنحاء الإمارات.

وتفتح النسخة الثالثة عشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس أبوابها أمام أعدادٍ محدودة من المشجعين بالتوازي مع تقليص القدرة الاستيعابية لمدرجات الجمهور، بما ينسجم مع اللوائح التنظيمية لحكومة أبوظبي، وبالتوازي مع ذلك، سيحظى عشاق الرياضة العالميون الآن بفرصة حضور فعاليات البطولة شخصياً، لا سيما بعد قرار لجنة إدارة الطوارئ والأزمات الناجمة عن «جائحة كورونا» في أبوظبي، بالترحيب بالمسافرين الدوليين الحاصلين على التطعيم ضد فيروس «كوفيد-19» من جميع الدولة، من دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي الاحترازي.

وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «أثبتت بطولة مبادلة العالمية للتنس منذ انطلاقتها الأولى شعبيتها الكبيرة في أوساط محبي التنس في أبوظبي، ومن جميع أنحاء العالم. ونرى في الإعلان عن عودتها لاستقبال الجماهير لحظة مميزة للغاية بالنسبة لنا».

وأضاف: «مع انطلاقة كل نسخةٍ جديدة، نتحدى أنفسنا لتوفير تجربة لا تنسى لجميع المشجعين، سواء من عشاق التنس أو محبي الفعاليات المباشرة وصولاً إلى العائلات والزوار الدوليين، ونعد جمهور اللعبة في أبوظبي بأن تكون النسخة الثالثة عشرة من البطولة من بين الأفضل على الإطلاق، حيث سنوفر لجميع المشجعين فرصة مميزة لعيش حماس البطولات في ظل بيئة آمنة، ونتطلع إلى الإعلان عن القائمة الجديدة للمشاركين المرموقين، والترحيب بنُخبة لاعبي التنس العالميين في أبوظبي».

وقال: «تأتي صحة وسلامة الجمهور واللاعبين والمسؤولين على رأس قمة أولوياتنا، ونعمل عن كثب مع الهيئات الحكومية والشركاء الرئيسيين للبطولة والأطراف المعنية بها لضمان تنظيم فعالية آمنة وناجحة بالنسبة للجميع».

من جانبه، قال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: فخورون بمواصلة دعمنا لبطولة مبادلة العالمية للتنس، التي تعد واحدة من أبرز الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية التي يترقبها الجمهور في أبوظبي، ونحرص من خلال رعايتنا لهذه البطولة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، وتعزيز نمط حياة صحي ومتوازن، وبينما تستأنف أبوظبي استضافتها للأنشطة والفعاليات المختلفة بحضور جماهيري في بيئة آمنة، يسعدنا ومن خلال هذه البطولة، الترحيب بعدد من أبرز لاعبي ولاعبات التنس العالميين في أبوظبي، وإتاحة الفرصة للجميع للاستمتاع بحدث رياضي وترفيهي عالمي المستوى».

وحرصاً على سلامة وصحة المشجعين واللاعبين والمنظمين، تم اعتماد باقةٍ من تدابير الصحة والسلامة الصارمة على مدى الأيام الثلاثة، سواء خلال الفعاليات الرياضية والترفيهية، ويشترط أن يكون المشجعون بعمر 12 عاماً فما فوق مطعمين بالكامل، وأن يبرزوا تطبيق الحصن بلون حالةٍ أخضر، لإثبات تلقيهم جرعتي اللقاح بالإضافة لنتيجة فحصٍ سلبية للكشف عن فيروس «كوفيد-19» بفترة صلاحية لا تزيد عن 48 ساعة، من موعد دخول موقع البطولة، أما الأطفال دون سن 12 عاماً فيمكنهم الاكتفاء بإبراز نتيجة فحصٍ سلبية بفترة صلاحية لا تزيد عن 48 ساعة من موعد دخول موقع البطولة، ويتوجب على الجمهور الالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأوقات، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي طوال فترة الفعالية.