شطرنج الفجيرة يكرم أسرة السدراني



الفجيرة (الاتحاد)



كرمت إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة أسرة اللاعب عمار السدراني، الفائز بكأس رئيس الدولة، تثميناً للتعاون والجهود التي بذلها الوالدان، بتأمين سبل الراحة الذهنية ومختلف عوامل التدريب والاستعداد الفني والنفسي، مما أسهم بتحقيقه للمراكز الأولى في مختلف البطولات.

وحضر التكريم الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة، ومريم عبدالله المطروشي المدير المالي، وجاسم هيكل البلوشي مدير شؤون اللاعبين، ومحمد عبدالغني المدير التنفيذي للنادي.

وأشاد الدكتور عبد الله ال بركت بالتكامل بين النادي والعائلة، والذي قاد لاستثمار أفضل الظروف لدعم الرياضة والرياضيين، مؤكداً أنها تعد ضمن الخطط الاستراتيجية التي يعمل عليها النادي.

وأكد محمد الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة، أن العمل الاحترافي في تطوير اللاعبين على كافة المستويات ينطلق من المدرسة والعائلة، وهو ما أسفر عنه دعم ورعاية أولياء الأمور الكرام لذويهم من أبناء النادي ومهد للكثير من النجاحات.

وتقدم والد اللاعب محمد علي سعيد السدراني بالشكر والتقدير لإدارة النادي، مبدياً سعادته للمبادرة، ووصفها أنها تعطي دافعاً معنوياً لجميع اللاعبين وذويهم، وبما يسفر بتعاون مهم يمهد لنجاحات جديدة، واعتبر تكريم النادي لعائلته ليس غريباً، لكونه يندرج ضمن المفاهيم الاحترافية للنادي.

وسبق للسدراني الفوز بجائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي، في دورتها التاسعة عام 2018، وكذلك كأس رئيس الدولة لفئة الناشئين للمرة الأولى عام 2015، بينما في آخر نسخة للبطولة نظمت على الطاولة في ديسمبر 2019، وحصل فيها على المركز الثالث لبطولة الرجال، ويحمل السدراني لقب أستاذ اتحاد دولي ونورم أستاذ دولي عززها بالكأس الغالية عام2021.