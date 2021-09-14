«الأولمبية الوطنية» تطلق دورات تأهيل

دبي (وام)



تطلق اللجنة الأولمبية الوطنية خلال الفترة المقبلة مجموعة دورات تدريبية وتعريفية بمهام وصلاحيات المديرين التنفيذيين والفنيين والماليين للاتحادات والمنظمات والجمعيات الرياضية، وفقاً لدليل حوكمة الاتحادات الرياضية الذي أطلقته اللجنة والهيئة العامة للرياضة وتم الإعلان عنه مؤخراً، وستشرف الأكاديمية الأولمبية على تلك الدورات.

وبموجب قرار رئيس الهيئة العامة للرياضة رقم 25 لسنة 2021، بشأن دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، فإنه يجب على كافة الاتحادات الرياضية توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام الدليل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وتباشر اللجنة الأولمبية الوطنية متابعة تطبيق أحكام دليل الحوكمة مع الاتحادات الرياضية، التي انتهت من إجراء انتخاباتها والتأكيد على توفيق النظام الأساسي للاتحادات التي لم تنته من انتخاب مجالس إداراتها حتى الآن مع أحكام الدليل.

وتستهدف الدورة تخريج عدد من الكوادر الوطنية الذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام الواردة بالدليل وتأهيلهم لشغل تلك المناصب وإدارتها بكفاءة، لا سيما وأن الدورات ستنظم بصورة تخصصية في الجوانب الإدارية والفنية والمالية، مما يمنح الفرصة لكافة المنتسبين لصقل مهاراتهم ومعارفهم قبل البدء في مباشرة أعمالهم بالاتحادات الرياضية المختلفة.

كما سيحصل الخريجون من هذه الدورات على شهادة معتمدة من الأكاديمية الأولمبية الوطنية، يمكن من خلالها شغل المسميات الوظيفية «مدير تنفيذي - مدير فني - مدير مالي» للاتحادات والجهات الرياضية بالدولة، والتي وردت بكافة تفاصيلها ضمن المواد «62-63-64-65-76» من دليل حوكمة الاتحادات الرياضية.

وخاطبت اللجنة الأولمبية الوطنية كافة الاتحادات الرياضية لترشيح محاضرين دوليين معتمدين للألعاب الرياضية لتقديم المواد العلمية للمنتسبين بالدورات، والتأكيد على تسجيل الاتحادات لكوادرها للالتحاق بالدورات التخصصية على أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات وألا يزيد العمر عن 40 سنة.

وأكد محمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية أن تلك الخطوة التي اعتمدتها اللجنة الأولمبية الوطنية عبر ذراعها التثقيفي والعلمي «الأكاديمية الأولمبية الوطنية»، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، تأتي انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بأهمية تفعيل دور الاتحادات الرياضية وإدارتها المختلفة للعمل ضمن إطار مؤسسي متكامل لخدمة رياضة الإمارات كل من موقعه.

وأوضح أن الدورات التدريبية التي ستنظمها اللجنة الأولمبية خلال الفترة المقبلة ستتناول مختلف المجالات اللازمة لتأهيل الكوادر الوطنية التي ستتوافر فيها الشروط المطلوبة لشغل تلك المناصب، بحضور نخبة من المحاضرين والأكاديميين المعتمدين، والذين ستوفرهم الأكاديمية الأولمبية ضمن جدول زمني محدد سيتم تعميمه على جميع الاتحادات والجهات الرياضية.