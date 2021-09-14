عبد الرحمن يهدي الإمارات ميدالية رابعة في «عربية الجودو»



أبوظبي (الاتحاد)

أهدى عبدالرحمن محمد لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية، ميدالية فضية إلى جودو الإمارات، في البطولة العربية التي تختتم غداً الأربعاء، قبل عودة البعثة في اليوم التالي إلى البلاد، ليرتفع رصيد جودو الإمارات إلى 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية، وذلك قبل إقامة منافسات الفرق اليوم في ختام البطولة، التي شهدت مشاركة 625 لاعباً ولاعبة من 10 دول.

ويتواجد فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية ضمن الفرق الأربعة الأوائل لفئة الناشئين بين 20 نادياً، في نجاح واضح بإشراف مدربه موح الموح والطاقم المساعد، ونال حكمنا الدولي أحمد البلوشي المشارك في إدارة المباريات إشادة الجميع.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن ما تحقق خلال المشاركة في البطولة يعتبر مؤشراً رائعاً لعودة الجودو الإماراتي لاستئناف نشاطه المحلي، الذي يمثل الطريق الصحيح للمشاركات الخارجية، بعد توقف نشاط الاتحاد عامين بسبب جائحة كورونا، مشدداً على أن المشاركة في عربية الجودو جاء في توقيت جيد، سينعكس على النشاط المحلي في موسمه الرياضي الجديد.

وأضاف: مشاركة فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية في عربية الجودو، تستحق الإشادة والتهنئة والشكر لقيادته ورئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي المتميز، لما عكسه الفريق الشاب من مستويات متقدمة خلال منافسات البطولة العربية.