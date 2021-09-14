«دوري أدنوك».. موعد مع «الهدف 50»



معتصم عبدالله (دبي)



ستكون الجولة الرابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تقام على مدار ثلاثة أيام، بداية من مساء الخميس والجمعة والسبت المقبلين، على موعد مع «الهدف الـ 50»، في النسخة الحالية للبطولة، بعدما شهدت الجولات الثلاث الماضية حصيلة «شحيحة» من الأهداف، وصلت إلى المجمل 45 هدفاً، بما فيها الأهداف الاعتبارية في مباراة الإمارات والظفرة 0-3، بعد قرار لجنة الانضباط اعتبار «الصقور» خاسراً لنتيجة المباراة التي حُسمت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتشهد الجولة الرابعة مواجهات مرتقبة، حيث تنطلق «الخميس»، بمباراتي الظفرة مع بني ياس، والنصر مع خورفكان، فيما يلعب مساء الجمعة عجمان مع العروبة، الجزيرة مع الإمارات، والعين مع اتحاد كلباء، على أن تختتم «السبت» بقمتي الوصل مع الوحدة، وشباب الأهلي والشارقة.

وتوزعت الأهداف ال 45 في «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الحالي، بمعدل 16 هدفاً في الجولة الأولى كأضعف معدل لذات الجولة في «الاحتراف»، مقابل 13 هدفاً في الجولة الثانية، وصولاً إلى الجولة الثالثة، والتي شهدت تسجيل 16 هدفاً بما فيها «ثلاثية» الظفرة الاعتبارية.

ويحتل العين متصدر ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، والنصر صاحب المركز الثامن برصيد 3 نقاط واجهة «الأقوى هجوماً» برصيد 6 أهداف لكل منهما، فيما يعد «الصقور» الأضعف في المحصلة التهديفية من دون رصيد من الأهداف، بعد تجريده من هدفه الوحيد في مباراة الظفرة 1-1 بقرار «الانضباط».

في المقابل، استقبلت شباك العروبة صاحب المركز قبل الأخير برصيد نقطة، 10 أهداف في الجولات الثلاث الماضية كأضعف خط دفاع في الدوري، في الوقت الذي تتنافس فيه أربعة فرق ممثلة في العين، الوحدة، الجزيرة، وشباب الأهلي في لقب «الأقوى دفاعاً»، بعدما استقبلت هدفاً وحيداً في الجولات الماضية.

ويقف التوجولي لابا كودجو مهاجم العين على رأس قائمة هدافي الدوري قبل انطلاقة الجولة الرابعة برصيد 4 أهداف، ويلاحقه الثلاثي تيجالي «النصر»، جواو بيدرو «الوحدة»، ومالانجو «الشارقة» برصيد ثلاثة أهداف لكل في وصافة ترتيب الهدافين.