«اليد» يدشن الإعداد لـ «الآسيوية» بعد 593 يوماً

رضا سليم (دبي)

دشن أمس منتخب اليد برنامج الإعداد للبطولة الآسيوية الـ 20 تصفيات بطولة العالم للرجال «بولندا والسويد 2023»، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18 إلى 31 يناير 2022.

ويأتي التجمع الأول للمنتخب بعد 593 يوماً، حيث غاب المنتخب عن التجمعات والتدريبات منذ آخر مباراة في البطولة الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في الكويت، وكانت المواجهة الأخيرة للمنتخب يوم 25 يناير 2020، وفاز خلالها على إيران في مباراة المركز الخامس.

وحضر التدريب الأول 28 لاعباً من أصل 37 لاعباً في القائمة، حيث اعتذر عدد من اللاعبين لظروف مختلفة، وحرص عبدالرحمن خميس حارس شباب الأهلي، وزميله عيسى البناي، على التواجد والاعتذار عن عدم التدريب في اليوم الأول.

واجتمع عبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد، مع اللاعبين في حضور عبدالله الكعبي رئيس لجنة المنتخبات، وعادل مصبح مدير المنتخب، وصقر عبيد المدرب المساعد، والذي قاد التدريب انتظاراً لوصول الجزائري سفيان حيواني مدرب المنتخب، الذي تعاقد معه الاتحاد مؤخراً لمدة عام.

وطالب عبدالسلام ربيع اللاعبين ببذل أقصى الجهد لرفع راية الوطن في المحفل الآسيوي، مؤكداً أن تمثيل الوطن يحتاج إلى تضحيات، وأن الجميع ليس لديه سوى بذل كل الجهد لتحقق الهدف في البطولة الآسيوية، خاصة أن هذه المجموعة تجمع بين الخبرة والشباب.

كما تحدث عبدالله الكعبي وعادل مصبح مع اللاعبين، عن ضرورة التعامل بجدية مع التدريبات والالتزام بمواعيد التجمع وتمنى الجميع التوفيق للمنتخب. بعد الاجتماع مع اللاعبين بدأت التدريبات الرسمية باللياقة البدنية، ثم أجرى المدرب تقسيمة مع خوض مباراة كرة قدم ترفيهية، والتي استمرت نصف ساعة، وبعدها بدأ اللاعبون التدريبات التكتيكية والجمل الفنية، قبل أن ينهي المدرب التدريبات التي استمرت على مدار ساعتين.