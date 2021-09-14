ديل بييرو: «السيدة العجوز» يعاني بعد رحيل «الدون»



أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف النجم الإيطالي المخضرم أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس وأيقونة السيدة العجوز، أن الفريق سيعاني كثيراً بعد رحيل نجمه وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقال في حديث لصحيفة «لاجازيتا ديللوسبورت» إن خوض اليوفي 3 مباريات رسمية في الدوري «الكالشيو» من دون تحقيق أي فوز حتى الآن، يؤكد ذلك.

وأبدى قلقه الشديد على الفريق، مشيراً إلى أنه لن يشفى سريعاً من آثار رحيل الدون، وسيكون بحاجة إلى بعض الوقت ليعتاد على اللعب من دون وجود نجمه الحاصل على الكرة الذهبية 5 مرات، وهداف الفريق في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وعلق قائلاً: علينا أن ننظر إلى الحقيقة التي أمام أعيننا، فالنتائج السيئة لم تكن نتاج إعداد سيء أو هزيل، وإنما ثمرة هذا الرحيل المفاجئ للدون.

وأضاف ديل بييرو الفائز مع منتخب بلاده بمونديال ألمانيا 2006، قائلاً: أقدر وأثمن ما يفعله ماسيمليانو أليجري المدير الفني، ولكنه لن يصنع المعجزات وحده، وهو أول من يعرف أن مشكلة السيدة العجوز لا يمكن نسبها إلى خياراته التكتيكية فقط، وإنما هي تتطلب بذل جهد أكبر من اللاعبين داخل غرفة الملابس وعلى أرض الملعب.

وواصل ديل بييرو حديثه قائلاً: لا أتفق مع أولئك الذين يرون أن فترة وجود رونالدو مع يوفنتوس كانت فاشلة.

وعلق قائلاً: رونالدو بطل وينبغي النظر إليه على هذا الأساس، والمشكلة في تصوري كانت تكمن في عدم قدرة الفريق على التطور والتحسن في ظل وجود هذا النجم الكبير. لقد حكمنا على أداء رونالدو من دون ربطه بأداء الفريق ككل وهذا خطأ.

واختتم ديل بييرو حديثه بقوله: ينبغي أن ندرك ونعي تماماً أن ضم النجوم السوبر لا يكفي وحده للفوز بدوري الأبطال «الشامبيونزليج» وحمل كأسها ذات الأذنين الكبيرتين.