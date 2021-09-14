قنبلة تيباس: «الملكي» جاهز لشراء مبابي وهالاند



أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، النقاب عن أن نادي ريال مدريد كان بمقدوره شراء النجمين الشابين الفرنسي كيليان مبابي «22 عاماً» والنرويجي إيرلينج هالاند «21 عاماً» خلال «الميركاتو» الصيفي الأخير.

وقال إن إدارة «الميرينجي» لديها ما يكفي من المال لضم هذين النجمين، لو كانت تريد ذلك.

وقدم ريال مدريد عدة عروض مهمة للفرنسي مبابي ولكن رفضها ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، في نهاية شهر أغسطس الماضي، رغم أن مبابي سيكون حراً قريباً، حيث ينتهي عقده في صيف 2022، ويمكن لمسؤولي الريال وقتها الحصول على خدماته مجاناً.

وأضاف تيباس أنه على ثقة تامة في قدرة ريال مدريد على ضم هذا الثنائي، مشيراً إلى أن ضم هالاند كان ممكناً أيضاً خلال الميركاتو الصيفي الأخير، مهما كانت تكلفة الصفقة.

وأكد تيباس في حديث لراديو «كادينا كوبي» أن إدارة «الميرينجي» باعت لاعبين بمائتي مليون يورو، ولم تصرف بنساً واحداً من ميزانيتها الخاصة بشراء اللاعبين، وقال: الشيء الذي لا أفهمه هو كيف يخسر نادٍ ما 400 مليون يورو، وينفق في الوقت نفسه 500 مليون يورو رواتب للاعبين؟.

وانتقد تيباس قواعد اللعب غير النظيف التي تنتهجها بعض الأندية، من دون أن يذكرها بالاسم، وقال إنها تلحق الضرر بسوق الانتقالات الأوروبية، ووصف نظام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بأنه عاجز ومتخلف،.

وعلق قائلاً: نحن نسير للخلف بالنظر إلى ما يجب أن نفعله على أرض الواقع.. مرحباً بالاستثمارات والمستثمرين، ولكن ليس بإسهامات غير محدودة وخسائر مستمرة، فهذا ما لا يُسمح به في أي قطاع آخر غير الرياضة.

وتابع قائلاً: إنهم يفضلون الفوز بدوري الأبطال «الشامبيونزليج» حتى لو خسروا مليار يورو، وبهذه الطريقة هم يسعدون جماهيرهم لمجرد أنهم فازوا بهذه البطولة، ولكنهم للأسف دمروا كرة القدم وهذا أمر خطير.