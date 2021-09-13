رئيس الاتحاد البحريني للجو جيتسو: لدينا مشروع واعد ونسعى للاستفادة من التجربة الإماراتية

أبوظبي (وام)

أعرب رضا إبراهيم منفردي رئيس الاتحاد البحريني للجو جيتسو، عن سعادته وفخره لحضور النسخة الخامسة من البطولة في أبوظبي، وبمشاركة منتخب بلاده في البطولة.

ووجه بهذه المناسبة التهنئة إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً باليوبيل الذهبي على التأسيس والوصول إلى عام الخمسين وبقرب انطلاق إكسبو 2020 من دبي، كأكبر معرض عالمي يتم تنظيمه لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال منفردي: عندما نأتي إلى الإمارات نشعر أننا في وطننا، ونحن وكل دول آسيا محظوظون بقيادة الإمارات للمشروع الآسيوي في نشر وتطوير اللعبة؛ لأنها حققت للقارة الآسيوية قفزة نوعية هائلة في أقل من 10 سنوات، وجعلتها تنافس أوروبا، بل وتتفوق عليها، سواء في مجال نشر وتطوير اللعبة، أو تنظيم البطولات، أو صناعة الأبطال، واعتماد اللعبة في مختلف المحافل سواء في البطولات القارية الشاطئية أو دورة الألعاب.

وأوضح منفردي أن أبوظبي، ومن خلال بطولاتها التي تنظمها كل عام، نجحت في توفير فرص الاحتكاك الدولي للاعبين، وأن مشروع الجو جيتسو في البحرين بدأ منذ عام 2000، ووصل حالياً إلى مكانة مرموقة بفضل دعم القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد بن خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد بن خليفة، مشيراً إلى أنها باتت تمتلك لاعبين مميزين يحققون الإنجازات على المستويات العربية والدولية.

وأعرب منفردي عن سعادته بمستوى اللاعبين واللاعبات، وعدم التأثر بالتوقف الإجباري في الفترة السابقة بسبب «الجائحة».

وقال إن المستوى الفني للاعبين واللاعبات فاق توقعاته خاصة الصعود الكبير لمستويات اللاعبين واللاعبات في كازاخستان وأذربيجان وتايلاند، فضلاً عن استدامة تطور المستويات في الإمارات بالمعدلات نفسها التي اعتدناها.

وعن تصوره لمستقبل اللعبة في البحرين، قال: لدينا مشروع طموح لتطوير اللعبة، بالاستفادة من تجربة الإمارات في توسيع قاعدة انتشارها، ونرحب بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي في كل المجالات، ونشكر القائمين على الاتحاد الإماراتي برئاسة عبدالمنعم الهاشمي الذين يوفرون لنا ولكل دول آسيا والعالم الدعم من أجل النهوض باللعبة.