سلطان بن خليفة: شمس البطولات لن تغيب عن الإمارات بحضور فريق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وجّه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، التهنئة إلى فريق أبوظبي للزوارق السريعة، وإلى البطل الإماراتي ثاني القمزي، بعد أن حقق إنجازاً رائعاً بفوزه بلقب الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي أقيمت في مدينة سان نازارو الإيطالية، وتمكن «القرش الأبيض» من انتزاع اللقب بمشاركة وحضور 18 زورقاً.

وتحدث سموه عن قيمة الإنجاز الذي واكب احتفالات الدولة بالعام الخمسين، قائلاً: سعداء بأن يتزامن الفوز والإنجاز مع الاحتفالات بالخمسين، وأن نكون جزءاً من العطاء الإماراتي في هذه الأيام.

وأكد سموه أن الإنجاز الذي حققه ابن الإمارات هو تأكيد للمكانة الرياضية البحرية، التي يمتلكها فريق أبوظبي وسيادته على المستوى العالمي عبر البطولات الدولية المختلفة، التي يشارك من خلالها، وقال سموه: تفوق ثاني القمزي يثبت الجدارة والمكانة للفريق الإماراتي، ويكمل سلسلة الألقاب والإنجازات، التي عهدناها دوماً من فريق أبوظبي، وبحضور الفريق الدائم فإن شمس البطولات لن تغيب عن الرياضة البحرية الإماراتية، وأضاف سموه: ما زاد من جمال الإنجاز وحلاوة الفوز هو سماع السلام الوطني الإماراتي على منصة التتويج، في ختام أي منافسة رياضية دولية يشارك من خلالها فريقنا، وهو ما يرتقي بمستوى ما نقدمه للرياضة البحرية الإماراتية للأفضل، فريق أبوظبي صاحب بطولات، وليس بالغريب عليه أبداً أن نراه في المراكز الأولى وعلى منصات التتويج، ونحن فخورون بما يقدمه دوماً في كافة مشاركاته.

وعن المنافسة التي يقدمها الفريق في الوقت الحالي في أكثر من بطولة قال سموه: وضعنا وبالتعاون مع إدارة الفريق استراتيجية واضحة للمشاركة هذا الموسم، وخطة الظفر بأربع بطولات بحرية على الأقل، بدأنا الموسم بالفوز بلقب 12 ساعة الكلاسيكي للفورمولا2، والآن صدارة في الفورمولا1، ولا يزال أمامنا بطولة العالم للدراجات المائية وبطولة العالم لزوارق الفورمولا2، وهي ضمن أجندة الفريق الدولية في موسم 2021.

وكان ثاني القمزي قد ظفر بلقب الجولة بعد منافسة قوية في السباق، بدأت بانطلاقه من المركز الثاني في البداية، حيث انطلق من المركز الأول الإيطالي أليبرتو كامبراتو مستفيداً من تحقيقه للزمن الأفضل، ومع انتهاء الربع الأول من السباق تعرض كامبراتو لعطل فني بعد الضغط القوي الذي تعرض له من القمزي، ليستفيد الأخير ويتقدم للأمام منفرداً بالصدارة، وعلى مدار الدورات الخمسين والسباق الذي استمر لخمس وأربعين دقيقة، شهدت المنافسة انسحاب عشرة زوارق لأسباب فنية مختلفة ورفع العلم الأصفر لأكثر من مرة، وبالرغم من ذلك حافظ القمزي على صدارته حتى لحظة رفع العلم الشطرنجي وإعلانه بطلاً للجولة الأولى، كما حل في المركز الثاني زورق أبوظبي1 بقيادة شون تورنتي.

وجاء فوز القمزي ليعزز وبقوة فرص فريق أبوظبي في الحفاظ على لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي، وأيضاً فرصة الفوز باللقب للمرة الثامنة في تاريخ الفريق.

الجدير بالذكر أن الفريق قد تصدر أيضاً لقب الفرق من خلال البطولة بـ35 نقطة، بالإضافة لتصدره الترتيب العام عن طريق القمزي بـ20 نقطة في المركز الأول، وشون تورنتي ثانياً بـ15 نقطة.

سعادة في «الرياضات البحرية» بالتألق الإماراتي

ثمّن حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، الدعم الكبير الذي تجده الرياضات البحرية في الدولة من قيادتنا الرشيدة والاهتمام الكبير من المسؤولين، والذي انعكس إيجابياً في النتائج الباهرة والرائعة التي تتحقق على مختلف الساحات والمحافل.

وبارك حريز المر بن حريز الإنجازات الباهرة لسفراء الإمارات في بطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا1، في الجولة الافتتاحية التي شهدت حصول زورقي أبوظبي 2 و1 على المركزين الأول والثاني، وحصول زورق الشارقة 11 على المركز الثالث، لتكون فرحة إماراتية خالصة بعد انقطاع طويل عن المشاركات والفعاليات الدولية بسبب ظروف جائحة كوفيد 19.

هنأ رئيس اتحاد الرياضات البحرية بطلنا العالمي ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي للزوارق السريعة على نجاحه الباهر، وتحقيقه إنجاز الفوز بلقب الجولة الافتتاحية من مونديال زوارق الفورمولا1.

المدفع يثمّن الإنجاز

ثمّن خالد بن جاسم المدفع رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، نتائج فريق الشارقة للزوارق السريعة الفورمولا 1، خلال مشاركته في أولى جولات بطولة العالم، بحصول متسابق الفريق الفنلندي سامي سيليو بالمركز الثالث، بعد ثاني القمزي صاحب المركز الأول، وشون تورنتي الثاني ثنائي فريق أبوظبي للزوارق السريعة لتزين أعلام الإمارات منصة تتويج الجولة الافتتاحية للبطولة.

واعتبر المدفع نتائج الجولة الأولى من مونديال الزوارق مشرفة بمعنى الكلمة، وتعكس الاهتمام والدعم الذي توفره الدولة لمتسابقيها لاعتلاء منصات التتويج في كافة المحافل الدولية.

وأثنى على نتائج فريق النادي في البطولة، واعتبرها استكمالاً لمشواره السابق خلال منافساته المميزة في المونديال، التي عكست قدرات الفريق التنافسية وإمكانياته وقدرته لتحقيق النتائج التي تليق باسم ومكانة إمارة الشارقة.