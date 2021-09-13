إقبال متزايد على التسجيل في «ترايثلون ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

تتواصل الاستعدادات في حلبة مرسى ياس، لتنظيم ترايثلون ياس المقدم من أدنوك لعام 2021، فيما يشهد التسجيل إقبالاً متزايداً من هواة فعاليات الصحة واللياقة البدنية، الراغبين في خوض غمار هذا السباق المجتمعي المميز بأجوائه الاحتفالية والتنافسية الودية.

وتنطلق فعاليات ترايثلون ياس صباح 15 أكتوبر في حلبة مرسى ياس، حيث يخوض المتسابقون مراحل السباق المكوّن من السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري.

وحث منظمو الحدث هواة فعاليات اللياقة البدنية من مختلف المستويات، على المسارعة بالتسجيل للمشاركة في الحدث، والاستفادة من خصم التسجيل المبكر، والذي تبلغ نسبته %10، والذي يسري حتى 15 سبتمبر فيما يستمر التسجيل في الحدث إلى 12 أكتوبر.

وأعدت حلبة مرسى ياس برنامجاً تدريبياً مجانياً لمدة خمسة أسابيع، يتضمن نصائح وتمارين لكل من رياضات الترايثلون، بالإضافة إلى فترات الاستراحة المقررة في كل أسبوع.

ويعد برنامج التدريبي المتسابقين للمشاركة في السباق، ويحضرهم لخوض غمار هذا التحديد بشكل تدريجي عن طريق زيادة الجهود في التدريبات، وصولاً إلى الأسبوع الختامي، حيث تنخفض كثافة التمارين حرصاً على المحافظة على مستويات الطاقة، وتخفيض شعور المشاركين بالإرهاق قبل موعد انطلاق السباق.

ويستهدف ترايثلون ياس المقدم من أدنوك، والذي يحتفل بنسخته 11 في هذا العام المتسابقين الهواة والمحترفين من مختلف أنحاء العالم، لخوض غمار منافساته واختبار قدراتهم ولياقتهم البدنية خلال مراحله المكونة من السباحة والجري وركوب الدراجات الهوائية.