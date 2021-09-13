«آسيوي الرجبي» يدشن مقره في «دبي الرياضية»



رضا سليم (دبي)

يدشن الاتحاد الآسيوي للرجبي مقره الجديد بمدينة دبي الرياضية اليوم، في احتفالية تقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وبحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي، وقيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للعبة، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد القاري.

ويتم بث الافتتاح على مواقع التواصل الاجتماعي للاتحاد الآسيوي للرجبي، الذي يضم 34 دولة عضواً.

ويأتي المقر الجديد ليكون نقلة نوعية على مستوى الرجبي الآسيوي والإماراتي، وإضافة لرياضة الإمارات في استضافة مقرات الاتحادات الدولية والقارية والعربية، كما أن مكاسب إقامة المقر في الإمارات عديدة على المستوى الفني وتطوير المنتخبات وتنظيم البطولات القارية، وأيضاً على المستوى الإداري وتنظيم الدورات المتعددة التي ستكون في متناول أبناء الوطن.