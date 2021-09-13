«الدراجات» يدشن مشوار «صلالة» بالسباق التمهيدي



أبوظبي (الاتحاد)

يبدأ منتخب الدراجات الهوائية غداً مشاركته في طواف صلالة، والذي يستمر حتى يوم 17 سبتمبر الجاري، حيث يشارك في السباق التمهيدي، الذي سيقام لمسافة 6 كيلومترات، يعقبه سباق اليوم الثاني الذي سيقام لمسافة 106 كم، ثم سباق اليوم الثالث لمسافة 101 كم، ويختتم يوم 17 الجاري بالسباق الختامي الذي سيقام لمسافة 109كم.

يشارك منتخبنا في الحدث بفريق يضم 7 دراجين على مستوى عالٍ من الكفاءة والتميز، هم: سيف الكعبي، جابر المنصوري، أحمد المنصوري، محمد المنصوري، سعيد سويدان، محمد الصباغ، وخالد معيوف، ويرافقه جهاز فني وإداري يضم حمد الطنيجي مديراً إدارياً، وعبدالله سويدان مديراً فنياً، وجمال زرواطي فني دراجات.

وتعول لجنة المنتخبات باتحاد الدراجات برئاسة منصور بوعصيبة، الكثير من الآمال على مشاركة المنتخب الوطني في طواف صلالة، كونه يعتبر تجربة واحتكاكاً جيداً لعناصر المنتخب، وقياس حجم قدراته واستعداداته قبل خوض غمار المرحلة المقبلة، وما تتضمنه من مشاركات دولية رسمية.