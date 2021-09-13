هاميلتون وفيرستابن ينقلان «فورمولا1» إلى «صراع الديكة»



برلين (د ب أ)

وصف روس براون رئيس بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، السائقين البريطاني لويس هاميلتون والهولندي ماكس فيرستابن بأنهما «ديكين في الفناء» عقب حادث التصادم، الذي وقع بينهما خلال سباق جائزة إيطاليا الكبرى.

وقال براون في عمود كتبه على الموقع الرسمي لفورمولا1، اليوم الاثنين: بشكل أساسي أعتقد أنه نتيجة للصراع الشرس بين الرجلين، وعدم رغبة أي منهما في التزحزح ولو لبوصة واحدة.

وأوضح متحمس لمشاهدة أثر ذلك على معركتهما الجارية على اللقب، لقد عايشنا تجربة سيلفرستون، والتي كانت حادثاً كبيراً ومثيراً للجدل.

وتابع: لدينا ديكان في الفناء في الوقت الراهن، ونرى نتيجة ذلك. وأشار: لا أعتقد أن أي منهما سيتراجع في أي وقت حتى نهاية العام ولكني أتمنى الفوز بلقب البطولة داخل المضمار وليس عند الحواجز أو في غرفة المراقبين.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام لفئة السائقين في بطولة العالم بفارق خمس نقاط عن هاميلتون، قبل سباق جائزة روسيا الكبرى في 26 سبتمبر الجاري، لكنه تعرض لعقوبة التراجع ثلاثة مراكز في سباق إيطاليا، حيث اعتبر المراقبون أنه السبب الرئيس في حادث التصادم الذي وقع في مضمار مونزا.