ناجلسمان: برشلونة قادر على الخروج من عباءة ميسي





برشلونة (رويترز)

يعتقد يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ اليوم الاثنين، أن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، ترك فجوة كبيرة، لكنه سيسمح للاعبين الشبان بالتعبير عن قدراتهم، وذلك قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غداً الثلاثاء.

وترنح برشلونة بعد انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان الشهر الماضي، لعجز النادي الإسباني عن تجديد عقد هدافه التاريخي.

وقال ناجلسمان إن الأوضاع تتغير في برشلونة بعد رحيل المهاجم الأرجنتيني، لكنه أضاف أن لاعبين مثل بيدري وفرينكي دي يونج وممفيس ديباي حصلوا على فرص للتوهج.

وأبلغ ناجلسمان الصحفيين: من الصعب القول إن الفريق أصبح أقوى أو أضعف لكنه مختلف، ليس لديه نفس البريق في غياب ميسي، لكنه يملك لاعبين يمكنهم الخروج من ظله.

وأضاف: غير برشلونة هيكله الدفاعي لكنه ينفذ الضغط العالي بقوة، وهذا شيء لم يكن يحدث مع ميسي في آخر عامين أو ثلاثة أعوام، ميسي لاعب يجذب الكرة كثيراً ودائماً تنظر إليه، لكن يوجد العديد من اللاعبين يتحملون المسؤولية الآن، ويوجد خليط مثير من اللاعبين الصاعدين ويمكنهم التطور.

وفي آخر مواجهة بين الفريقين بدوري الأبطال سحق بايرن منافسه الكتالوني 8-2 في دور الثمانية في طريقه لتحقيق اللقب بموسم 2019-2020، لكن الحارس مانويل نوير قال إن هذه النتيجة لا علاقة لها بمباراة الغد في كامب نو.

وواصل: تغيرت الكثير من الأشياء منذ تلك المباراة ولا نفكر في 8-2، لأننا نواجه فريقاً جديداً ونحن فريق جديد.، بالتأكيد لن ننسى مباراة 2020، لكننا سنلعب مباراتين جديدتين بدور المجموعات، ونتطلع لمواجهتين كبيرتين.

وسيخضع مهاجم بايرن سيرج جنابري لفحص متأخر، لتحديد إمكانية مشاركته، لكن كورنتين توليسو سيغيب بسبب مشكلة بربلة الساق. وسيكون كينجسلي كومان ضمن التشكيلة لكنه ربما لن يبدأ أساسياً.وأشار المدرب الألماني إلى أن الوافد الجديد مارسيل زابيتسر، يحتاج لمزيد من الوقت للتأقلم، قبل أن يدخل لاعب الوسط التشكيلة الأساسية.