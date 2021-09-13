رئيس «دولي الجوجيتسو»: الإمارات أهم مطور للعبة







أبوظبي (وام)

أكد اليوناني بانايوتوس ثيودوربولوس رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، أن الإمارات قدمت نموذجاً استثنائياً للعالم في تأسيس دولة قوية والوصول بها إلى القمة في التطور والنمو والازدهار بالمجالات كافة خلال 50 عاماً، موجهاً التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة.

وقال بانايوتوس ثيودوروبولوس في هذه المناسبة، إن شعب الإمارات محظوظ بقيادته، وبدولة قوية توفر لهم أفضل الممارسات في جودة الحياة، وإنهم يستحقون ذلك؛ لأن الشعب الإماراتي الذي يعرفه جيداً شعب طموح ومثابر، ويمتلك الكثير من القيم المهمة، أبرزها التسامح والتعايش السلمي والمودة والعطاء.

وأضاف بانايوتوس: سعيد بعودة النشاط على المستوى الآسيوي، بعد فترة توقف على خلفية الجائحة، وإن الإمارات كعادتها قدمت تجربة رائدة للعالم في تحويل التحدي إلى قصة نجاح فيما يتعلق بـ«الجائحة»، سواء من خلال وسائل وأساليب الاحتواء، أو التقصي السريع، أو حصول أغلبية الشعب على اللقاح، وبالتالي فقد كانت أسبق الدول في قيادة المشهد الرياضي العالمي إلى التعافي، واستضافت العديد من الأحداث الرياضية والبطولات في مختلف الألعاب، وأنه كان على ثقة بأن العودة الحقيقية للنشاط الآسيوي ستكون من بوابة الإمارات، كما كانت العودة الحقيقية للبطولات العالمية من بوابتها في بطولة العالم.

وعن تقييمه لرياضة الجو جيتسو في آسيا، وما وصلت إليه حتى الآن، قال بانايوتوس: بفضل الإمارات نستطيع أن نقول إن آسيا هي أكثر القارات نمواً في هذه الرياضة، وإنه منذ تولي عبدالمنعم الهاشمي لرئاسة الاتحاد الآسيوي حدثت نقلة نوعية هائلة في مسيرة اللعبة، حتى باتت آسيا أقوى قارات العالم، من حيث سرعة انتشار اللعبة، ومن حيث اكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، وتنظيم البطولات.

وأكد بانايوتوس مجدداً أن أبوظبي تعزز مكانتها عاصمة للجو جيتسو في العالم، حيث إنها تستضيف مقري الاتحادين الدولي والآسيوي، وتنظم أقوى البطولات في العالم، وهي أهم مطور للعبة في مختلف القارات.

وأضاف بانايوتوس: «الجائحة» كانت أبرز التحديات ونحن سعداء بالانتصار عليها الآن من خلال تلك البطولة، ومن خلال البطولات التي نظمتها أبوظبي في مختلف دول العالم، عن طريق رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، والتحدي الثاني هو الاستعداد الجيد لبطولة العالم المقبلة التي ستقام في أبوظبي نهاية أكتوبر المقبل، تحت مظلة الاتحاد الدولي، وبطولة الألعاب العالمية الشاطئية في أميركا صيف 2022، فضلاً عن تنفيذ خطة تحفيز للاتحادات التي تضررت من «الجائحة» حول العالم.

وعن موقف رياضة الجوجيتسو من الاعتراف بها أولمبياً، قال بانايوتوس: الاعتراف الأولمبي لا يعني الاعتماد في المنافسات الأولمبية، وفي ظني أننا نسير في طريق ليس بالقصير، لكننا نسير بشكل جيد، وسنكون أمام أخبار سارة في مطلع العام المقبل، حيث إننا سنتخذ خطوة مهمة على الطريق بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، ونحن نسعى للاعتماد في الأولمبياد بشكل كامل، وليس الدخول من خلال الدولة المنظمة لدورة واحدة ثم الخروج من جديد، مثلما حدث مع رياضة الكاراتيه التي دخلت في طوكيو ولكنها لن تبقى طويلاً، ولن تستمر ضمن الألعاب الأولمبية.