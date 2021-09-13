«الانضباط» تقرر خسارة «الصقور» أمام الظفرة

معتز الشامي (دبي)



قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، خسارة فريق الإمارات لمباراته مع الظفرة 0-3، في «دوري أدنوك للمحترفين» لإشراكه لاعباً لا يحق له المشاركة قانوناً في المباراة، مع توجيه عقوبة لفت النظر إلى نادي الإمارات لنزول أحد الأشخاص إلى أرض الملعب. وفرضت اللجنة مجموعة عقوبات مالية بلغت 200 ألف درهم، منها 100 ألف درهم على رأس الخيمة لانسحابه من تصفيات كأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى.

وغرمت اللجنة دانيل إيسايلا مدرب بني ياس، 40 ألف درهم، ومنعه من مرافقة فريقه مباراة واحدة، بسبب تصريحاته المسيئة ضد طاقم تحكيم مباراته أمام العين في الجولة الماضية.

وعاقبت ماجد ناصر حارس شباب الأهلي 40 ألف درهم، والإيقاف مباراة لتصريحاته المسيئة ضد التحكيم، عقب مباراة فريقه أمام العروبة، ومعاقبة حسين سهيل مدير فريق الجزيرة 10 آلاف درهم، ومنعه من مرافقه فريقه مباراتين بسبب تدخين سيجارة إلكترونية في الملعب.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر إلى نادي الشارقة وتغريمه 10 آلاف درهم، لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في دوري الصالات للرديف، وذلك لعدم إدخاله فحص بعض لاعبيه على النظام الإلكتروني.

وعلى الجانب الآخر، قررت اللجنة خسارة مسافي لمباراته مع البطائح 0-3، في تصفيات كأس رئيس الدولة، لإشراكه لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً في المباراة، وخسارة الظفرة في دوري تحت 21 سنة لمباراته مع الإمارات 0-3، وذلك لعدم استكماله للحد الأدنى من اللاعبين في المباراة «20 لاعباً».

وقررت اللجنة خسارة «سيتي» الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى، لمباراته أمام التعاون 0-3 في تصفيات كأس رئيس الدولة، لإشراكه لاعباً لا يحق له المشاركة قانوناً في المباراة، وتوجيه لفت النظر إلى البطائح لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في دوري الصالات، وذلك لإدخال فحص لاعبيه وإدارييه بعد الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم المباراة، ولفت نظر لخورفكان لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لإدخال فحص أحد لاعبيه بعد الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم المباراة، وعدم إدخال فحص بعض لاعبيه وإدارييه.