9 ميداليات إماراتية في أول أيام «الآسيوية»





مصطفى الديب (أبوظبي)

حلّق أبطال الإمارات بتسع ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وأربع برونزيات، خلال منافسات اليوم الأول من بطولة آسيا الخامسة للجو جيتسو، التي افتتحت اليوم في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وتوج ذياب النعيمي بذهبية 56 كجم، فيما حلقت مريم العامري بذهبية وزن 70 كجم، بينما كانت الفضيات الثلاث من نصيب كل من زايد الكثيري وزن 56 كجم، وشمسة العامري 57 كجم، وعهود الكعبي 48 كجم، في حين كانت البرونزيات الأربع من نصيب كل من: ميثا شريم 48 كجم، وهيا الجهوري 70 كجم، وشمسة الكتبي 70 كجم، كما تمكن اللاعب محمد السويدي 69 كجم، من تحقيق الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد الترتيب العام، حلت كازاخستان في المركز الأول خلال منافسات اليوم الأول، بحصولها على 3 ميداليات ذهبية، وفضية وحيدة، و4 برونزيات، وجاءت الإمارات في مركز الوصيف بذهبيتين و3 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية، وحلت الأردن ثالثة بميدالية ذهبية، وفضيتين وبرونزيتين.

وافتتحت منافسات النسخة الخامسة، اليوم، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 19 دولة، بحضور بانايوتوس ثيودوروبولوس رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ويوسف البطران، ومنصور الظاهري عضوي مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجو جيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إلى جانب رؤساء وفود الدول وأعضاء الاتحاد الآسيوي.

ورحّب محمد سالم الظاهري، في كلمته الافتتاحية، بالوفود المشاركة في البطولة، متمنياً لهم إقامة طيبة في أبوظبي أرض المحبة والتسامح، مؤكداً أن أبوظبي ماضية في تنظيم نسخة استثنائية من البطولة الآسيوية، وتقدم بالشكر إلى الاتحاد الآسيوي على الثقة الغالية بقدرة عاصمة الجو جيتسو على تنظيم هذه البطولة، التي لا طالما أفرزت العديد من المواهب واللاعبين الذين ذاع صيتهم في خريطة اللعبة العالمية.

وأضاف: إن المكانة التي وصلت إليها رياضة الجو جيتسو الإماراتية، والموقع المتميز الذي تتبوأه العاصمة أبوظبي على صعيد هذه الرياضة بصفتها عاصمة عالمية لها وموطناً لأبرز البطولات، وامتلاكها واحدة من أرقى البنى التحتية الرياضية والمرافق عالمية السمات، ما كانت لتحقق لولا الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في جميع المناسبات.

وتمنى التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة، مبيناً أن النجاح في بطولة آسيا والتفوق فيها يمهد الطريق أمامهم، ويعزز فرصهم للظهور في بطولات عالمية كبرى، مثل بطولة العالم وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.