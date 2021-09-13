العنبري: «الملك» بـ «القوة الضاربة»



علي معالي (الشارقة)



شدد عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، على استعداد فريقه التام لمباراة الوحدة، غداً «الثلاثاء» في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أنها موقعة صعبة على الطرفين، والجميع جاهز للمباراة، ونتمنى مباراة جيدة، وأن تكون المباراة ممتعة للجماهير.

وقال: المواجهة ذات طابع محلي، وأتمنى التوفيق للفريقين، والجيد أنها بين فريقين من الإمارات، والمنافس بكل المقاييس صعب، ولديه خبرة المباريات الآسيوية، وعلى «الملك» أن يأخذ الجوانب الإيجابية التي حدثت في مباراة الوصل الأخيرة بالدوري المحلي، ولدينا طموح كبير آسيوياً، في ظل وجود مجموعة من اللاعبين أصحاب الكفاءات العالية، سواء من الأجانب أو المواطنين.

وأضاف: لا نفكر في الضغوط قبل المباراة، بقدر التأهيل المناسب للاعبين من النواحي كافة خاصة الذهنية، وأتمنى تقديم مستوى جيد، والكل في قمة التركيز، والشارقة في الوقت الراهن يملك مجموعة من اللاعبين أصحاب خبرة في بطولة آسيا، بعد المشاركات الأخيرة، أضف إلى ذلك وجود عناصر لديها خبرات متنوعة من الأجانب منها دوراتي ومالانجو، وهو ما يمنحنا المزيد من الثقة والقوة.

وقال: مالانجو إضافة كبيرة مثل بقية العناصر الجديدة، سواء دوراتي أو المواطنين، وهو ما يجعلني أشكر إدارة النادي على ما بذلته لضم كافة العناصر التي منحت فريقي القوة، والحظوظ متساوية في الملعب، من خلال العناصر الموجودة التي يمكن صفها بالممتازة في الطرفين، وصاحب التركيز سيكون له نصيبه في اللقاء، ونعرف قيمة الوحدة جيداً ونحترمه.